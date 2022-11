Beskederne vælter ind: ‘Forstår det ærligt talt ikke’

Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt troppede tirsdag op på Education City Stadium i Doha iklædt en iøjnefaldende blå frakke med en særlig farvekombination på ærmerne, som de seneste par dage har været genstand for en heftig debat ved VM-slutrunden i Qatar.

Til den store danske fuser af en åbningskamp mødte Helle Thorning-Schmidt nemlig – i modsætning til den danske landsholdskaptajn Simon Kjær – op med regnbuefarvede ærmer for at udvise sin sympati for LGBTQ+-rettigheder.

Den særlige påklædning ved tirsdagens dansk-tunesiske nulløsning vakte ikke overraskende stor opsigt.

Oprindeligt havde Kasper Hjulmands tropper i ledtog med seks andre nationer ved den udskældte slutrunde planlagt at bære det såkaldte One Love-anførerbind (hvor regnbuefarverne indgår), når de hver især for første gang entrerede grønsværen. Men på grund af frygt for sportslige repressalier blev planerne skrottet i den 11. time.

Flere fans er allerede blevet nægtet adgang til de qatarske stadioner, fordi de vel at mærke har været iklædt de karakteristiske regnbuefarver.

Den slags repressalier eller emsige vagter har Helle Thorning-Schmidt derimod ikke skullet bøvle med.

I et Instagram-opslag reagerer hun nu på de mange reaktioner, der er strømmet ind i hendes indbakke siden tirsdagens regnbue-stunt.

‘Jeg pris på jeres søde beskeder, selvom jeg ikke ligefrem følte mig særlig modig. Jeg har dog tænkt over to ting: Kjolen var ikke en kommentar til spillerne. Jeg støtter deres beslutning, så de ikke risikerer sanktioner, som potentielt ville kunne spolere deres videre færd i turneringen, og alle burde i virkeligheden anerkende, at der er tale om et stort dilemma,’ skriver Helle Thorning-Schmidt.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Danmarks tidligere statsminister forstår ikke, hvorfor Dansk Boldspils-Union (DBU) og det danske landshold er blevet mødt med hård kritik efter mandagens beslutning om at skrinlægge One Love-anførerbindet.

‘Jeg forstår ærligt talt ikke, hvorfor det danske landshold og Dansk Boldspils-Union bliver udsat for så hård omtale lige nu. De forsøger efter bedste evne at gøre det rigtige – og de er så isolerede i FIFA.’

‘Derudover har jeg reflekteret en hel del over, om det at møde op i regnbuefarver (på stadion, red.) overhovedet hjælper homoseksuelle eller queer-personer i Qatar? Sæt nu, hvis vi rent faktisk ender med at forværre Qatars behandling af dem? Jeg kender ikke svaret, men viser det ikke bare, at intet udelukkede er godt eller skidt?' skriver Helle Thorning-Schmidt, der til sidst påpeger, at 'altid er to sider af samme sag'.

'Livet handler om dilemmaer. Lad os nu bare være gode mod hinanden,’ runder den tidligere statsminister af.

Efter flere dage med masser af ballade om One Love-anførerbindet, så parkerede Simon Kjær problematikken, da han tirsdag gik på banen mod Tunesien i det skuffende 0-0-opgør, hvor anføreren i stedet havde et gult anførerbind med No Discrimination. Foto: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen

I disse dage tager Helle Thorning-Schmidt del i begivenheder i ørkenstaten som formand for DBU's Governance- og Udviklingskomité.

Qatar er forud for VM blevet stærkt kritiseret for landets manglende LGBT+-rettigheder. Det er ganske enkelt ikke lovligt at være homoseksuel i Qatar. Homoseksuelle samt bl.a. transkønnede personer i Qatar har i årenes løb kunnet berette om anholdelser vold og isolationsfængsling uden rettergang.

Helle Thorning-Schmidt hævdede tirsdag over for Ekstra Bladet, at DBU ligefrem blev truet med karantæne til Simon Kjær, hvis han spillede med regnbuearmbind.