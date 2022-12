VM2022 ... 6. dec. 2022 kl. 22:35 Gem artikel Gemt artikel

Billedet alle taler om: Helt særlig Ronaldo-situation

Selv når han starter på bænken, er Cristiano Ronaldo kampens hovedperson. I hvert fald til at starte med. Et hav af fotografer, der ville have et billede af verdensstjernen på den uvante startplads, har fundet vej til store medier verden over