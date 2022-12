Bizar hævn: Fans jubler efter nederlag

Hævnen er sød! Og den kan komme på mange måder.

Ved VM i 2010 reddede Luis Suárez bolden på stregen med hænderne mod Ghana, der brændte det efterfølgende straffespark og senere tabte kampen og var færdige ved VM.

Lige siden har den vestafrikanske nation haft et stort horn i siden på Suárez og Uruguay.

Og selvom de fredag forspildte muligheden for at tage hævn, da de tabte med 2-0 til netop Uruguay, fejrede mange ghanesiske fans alligevel dagens resultater med fest og sang.

Ghana tabte og måtte forlade VM. Men det var mange fans ligeglade med! De fejrede nemlig noget helt andet. Foto: Amr Abdallah Dalsh/Ritzau Scanpix

Sydkorea havde besejret Portugal i gruppens anden kamp - og Uruguay måtte derfor tage flyet hjem sammen med ghaneserne til sidstnævntes store fryd.

De uruguayanske spillere gik amok efter det chokerende exit. Læs den historie her.

Flere medier skriver således, hvordan Ghanas fans fejrede nederlaget som en sejr efter kampen. Og i flere videoer på Twitter høres fans råbe "Uruguay home!" og "Korea, Korea!".

Efter 12 års venten fik Ghana altså den hævn, de har tørstet efter siden den kontroversielle episode ved VM-kvartfinalen i 2010.

En yderst bizar hævn måske - men dog en fejring værdig.

At det så betyder, at de selv må rejse hjem efter gruppespillet - ja det ser fansene tilsyneladende stort på. Så længe det også gik ud over Luis Suárez og co.

