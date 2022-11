Bizarre videoer strømmer ud af Qatar

VM i Qatar bliver det bedste VM nogensinde.

Tag ikke vores ord for det... det er faktisk det løfte, som FIFA's præsident, Gianni Infantino, kom med for et år siden.

- Vi kommer til at se det bedste verdensmesterskab nogensinde november-december 2022 i Qatar. Det bedste VM nogensinde betyder et VM med fyldte stadioner. Det er jeg hundrede procent sikker på, sagde Infantino for et år siden.

Og alt tyder på, at FIFA-præsidenten får ret.

Engelske fans i Qatar. John Sibley/Ritzau Scanpix

Godt nok har stort set ingen danskere købt billetter til kampene - blot 2000 billetter solgt til de tre gruppekampe.

En uge inden åbningskampen vælter det nemlig rundt med videoer med euforiske fans fra Qatars gader.

Det er godt nok svært at spotte tyskere i lederhosen - eller de lyserøde solopkogte briter på billederne fra den engelske fanfest.

Annonce:

En forklaring kan være, at de restriktive regler for alkohol i Qatar, muligvis har fået englænderne til at huske solcremen i stedet for at gå omkuld i middagsheden.

Det koger...Foto: odd Andersen/Ritzau Scanpix

Det kan også skyldes, at folkefesten på nuværende tidspunkt er forbeholdt mange af de indere, der opholder sig i Qatar, hvor de udgør en stor del af de migranter, der arbejder på byggepladser under kritisable forhold.

Det fremgår af mange af de interviews fra fanfesterne med deltagere iklædt spritnye landsholdstrøjer, at det ikke er forsamlinger af tilrejsende fans.

Priserne for hotelophold i miniputstaten Qatar har gjort VM til noget nær lukket land for almindelige fans.

Det kom for to uger siden frem, at arrangørerne bag VM havde inviteret 1600 fans til Qatar fra de 32 kvalificerede nationer.

Op mod 50 personer fra de kvalificerede lande ville få to ugers betalt ophold mod at dele positivt indhold fra VM på sociale medier.

En uge før åbningskampen står det klart, at det bedste VM nogensinde er i gang.

Annonce:

Forude venter fyldte stadioner... spørgsmålet er bare, hvor tilskuerne kommer fra, og hvem der har betalt billetterne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Har du abonnement til Ekstra Bladet+, kan du læse meget fra Ekstra Bladets eksklusive interview med Sepp Blatter, der blandt andet smider flere af sine tidligere venner under bussen. Læs historien lige her:

Blatter udleverer VM-bagmand: Han købte stemmer

I Ekstra Bladets podcast, Blodbold, kan du høre Blatter fortælle mere om den rådne del af det smukke spil.

--------- SPLIT ELEMENT ---------