Bizart scenario: Gule kort kan sende Danmark ud

Danmark er pisket til en sejr over Australien, mens hvis Tunesien samtidig overrasker og slår Frankrig, kan en særlig regel træde i kræft og bestemme danskernes videre VM-færd

Danmarks VM-skæbne kan ende med at afhænge af et gult kort.

Ja, du læste rigtigt. For et ganske absurd scenario kan blive til virkelighed, hvis det danske landshold kvajer sig og sætter point over styr mod Australien.

Lad os starte med det simple.

Alle andre resultater end en sejr betyder, at Frankrig og enten Australien eller Tunesien vil gå videre til ottendedelsfinalerne fra gruppen, og dermed vinker Kasper Hjulmand og co. farvel til ørkenvarmen.

Men sejr kan også vise sig ikke at være nok for Danmark, hvis Tunesien besejrer Frankrig.

Vinder Danmark, og Tunesien slår Frankrig, så vil begge nationer nemlig slutte på fire point.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Andreas Christensen er en af de fire danskere, der har fået en advarsel ved VM. Foto: Lars Poulsen

Annonce:

Nu er det så målscoren, der bliver afgørende. Før onsdagens kampe har Danmark en målscore på 1-2, og Tunesiens lyder på 0-1. Ender Danmark eksempelvis med at vinde med 2-0 over Australien, og Tunesien vinder med 2-1 over Frankrig, så går Danmark videre på andenpladsen med målscoren 3-2 mod Tunesiens 2-2.

Er målforskellen helt ens, så er det antallet af scorede mål i alle gruppekampene, der træder i kraft. Hvis både Danmark og Tunesien vinder med 1-0 i onsdagens kampe, så vil Danmark avancere med en målscore på 2-2 mod Tunesiens 1-1.

Og nu kommer det opsigtsvækkende.

Begge nationer har i skrivende stund fået fire gule kort og står derfor noteret for -4 point.

Dermed kan det altså komme dertil, at det kan betale sig at holde sig tilbage for at undgå advarsler.

Er Danmark og Tunesien helt lige på point, målscore og i fairplayregnskabet, skal der trækkes lod om pladsen i ottendedelsfinalerne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvad tjener de danske VM-stjerner? Med Ekstra Bladet+ får du et unikt indblik i lønhierarkiet på landsholdet. Få det fulde overblik over samtlige spillere LIGE HER.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Blodbold: Fodbold på de dødes grave