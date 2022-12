Bizart spansk VM-mareridt

Sergio Busquets opgivende attitude sagde mere end 1000 spanske skældsord.

Han havde brændt sit straffespark mandag aften mod Marokko i VM-1/8-finalen og traskede nu tungt op mod midtercirklen, hvor en gruppe mindst lige så slukørede holdkammerater ventede.

Sekunder senere vippede Achraf Hakimi bolden i nettet og ekspederede sensationelt spanierne ud af turneringen.

Og dermed understregede marokkanerne, hvad de godt vidste i Spanien allerede inden lotteriet fra 11 meter-pletten: at Spanien bare ikke er gode, når en VM-kamp skal afgøres derfra.

Nedturen var spaniernes fjerde i VM-historien - ud af fem mulige.

Så ringe har intet andet hold nogensinde klaret sig ved VM.

Annonce:

Spanierne er sammen med Argentina det land, der flest gange har været i en straffesparkskonkurrence. Men argentinerne er omvendt stærke, når det gælder den form for afgørelse. De har vundet fire ud af fem konkurrencer.

En anden bizar detalje omkring den spanske nedtur er de tre afbrændere.

Luis Enrique trøster Sergio Busquets. Den spanske landstræner var i midtercirklen, da Spanien i 2022 først slog og siden tabte til henholdsvis Irland og Sydkorea på straffespark. Han sparkede aldrig selv dog. Foto: Wolfgang Rattay/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er sket før i historien, at et hold brænder tre spark. Danmark prøvede det eksempelvis mod Kroatien for fire år siden.

Men kun én gang før i historien er det sket, at et hold brænder alle sine tre første spark - og slet ikke formår at score.

Det skete i 2006, hvor Schweiz røg ud til Ukraine i Köln efter en dræbende forestilling, der var endt uden scoringer de første 120 minutter.

Intet hold har endnu prøvet at brænde mere end tre spark i samme straffesparkskonkurrence ved et VM.

Det var i øvrigt kun anden gang nogensinde, et afrikansk hold stod i en straffesparkskonkurrence ved VM. Ghanas nedtur til Uruguay i 2010 var den første.

Der har været 32 straffesparkskonkurrencer siden indførelsen af konceptet i 1982. Altså 64 deltagende hold.

Annonce:

Af dem har europæiske hold taget de 42 pladser, mens Sydamerika har taget 13.

Tre gange har et hold udenfor de to dominerende kontinenter vundet en straffesparkskonkurrence. To af gangene over Spanien...