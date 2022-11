Blæser på FIFA: Klar til bøder

Det engelske landshold er klar til at betale prisen for at markere modstanden mod forholdene for homoseksuelle og andre mindretal i Qatar under VM.

Mens eksempelvis den franske anfører Hugo Lloris er klar til at føje FIFA og smide det mangefarvede 'One Love'-anførerbind under slutrunden, holder Tottenham-kollegaen Harry Kane stand.

Det skriver Daily Mail.

Torsdag spurgte det engelske fodboldforbund, FA, FIFA om lov, men har aldrig modtaget et svar.

- De har ikke svaret på vores brev, forklarer FA-direktør Mark Bullingham.

- Jeg tror, der er en mulighed for, at vi får en bøde. Hvis vi gør, så betaler vi bøden. Vi mener, at det er vigtigt, at vi viser vores værdier. Og det vil vi gøre.

- Det er trist for os, at en hel del af vores LGBTQ-fans har besluttet ikke at komme, lyder det videre fra Bullingham.

Også den tyske anfører Manuel Neuer vil bære 'One Love'-armbindet, mens den danske anfører Simon Kjær angiveligt endnu ikke har taget stilling.

Harry Kane med det anførerbind, FIFA ikke vil se. Foto: Ritzau Scanpix

Fra FIFA's side er signalet dog klart.

Ifølge forbundets hjemmeside skal anførerne ved VM i Qatar nemlig spille med en række anførerbind, der repræsenterer forskellige kampagner.

Under de første gruppekampe - herunder Danmark mod Tunesien tirsdag - skal de 32 anførere bære et bind, der repræsentere kampagnen Football Unites The World.

Ifølge FIFA's hjemmeside handler den om det simple budskab, at fodbold har en unik evne kan samle verden. Forleden blev den præsenteret af forbundets præsident, Gianni Infantino, sammen med en opfordring til våbenhvile i 'krigen i Ukraine og Rusland'.

Senere skal anførerne også bære anførerbind, der repræsenterer kampagner til fordel for klimaet, børn, uddannelse og mod diskrimination.

Ud over anførerbindene vil kampagnerne også indeholde blandt andet budskaber på stadionernes skærme og på flag.

Kjær havde ellers håbet på godkendelse fra FIFA til at bære 'One Love'-anførerbind, som han også gjorde i september, da Danmark spillede mod Kroatien og Frankrig i Nations League.