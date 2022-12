Blev afvist: Her er videoen, de ikke ville vise

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, fik på forhånd afvist sit ønske om at dele et fredsbudskab af FIFA forud for VM-finalen. Nu er videoen blevet delt på de sociale medier

Svaret fra FIFA var klart. Nej!

Tidligere på ugen kom det frem, at den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, havde spurgt klodens mest magtfulde fodboldorganisation om lov til at dele et budskab om verdensfred, før bolden skulle trille i søndagens VM-finale mellem Argentina og Frankrig på Lusail Stadium i Doha.

Det kom dog ikke til at ske, kunne CNN fortælle.

Dermed ville Volodymyr Zelenskyj ansigt og budskab altså ikke komme til at pryde stadionets skærme forud for den store finale. Men nu er videoen i stedet blevet delt på Twitter af Ukraines udenrigsministerie - se den i toppen af artiklen.

Zelenskyjs anmodning skal naturligvis ses i lyset af Ruslands krigshandlinger i Ukraine, der siden februar har været invaderet af nabolandet.

Du kan læse, hvad Ukraines præsident siger i videoen, hvor han appellerer til verdensfred, herunder:

- Varme hilsner fra Ukraine til alle fans af fodbold, livet og freden. Jeg ønsker hele planeten tillykke med VM-finalen.

- Dette er drømmen for så mange mennesker, når spillere konkurrerer og får alle til at nyde freden. Enhver far vil gerne tage sin søn med til en fodboldkamp over hele verden, og enhver mor vil gerne have sin tilbage tilbage fra krig.

- Uanset hvad stræber Ukraine efter fred mere end noget andet. Vi tilbød fred til verdenen, fordi der ikke er nogen vindere i krig. Det kan heller ikke blive uafgjort.

Volodymyr Zelenskyj appellerer til verdensfred. Foto: Ronaldo Schemidt/AFP

- Jeg annoncerer derfor initiativet til at afholde et formelt globalt fredstopmøde denne vinter. Topmødet for at forene alle nationer i verden omkring sagen for global fred.

- Stadioner og tribuner bliver tomme efter kampen - og efter krigen står byerne tomme. Det er derfor, at krige skal tabe, og freden skal vinde, som det sker i Qatar lige nu. VM vinder, men verdenskrigen gør ikke. Det er muligt.

- Støt Ukraine i vores bestræbelser for at genoprette freden. Deltag i det formelle, globale fredstopmøde og bliv en forkæmper for fred. lad os se finalen sammen og afslutte krigen. 'Slava Ukraine' og glædelig Qatar-dag, slutter præsidenten.