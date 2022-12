Blev heftigt kritiseret: Nu kan den blive solgt for millioner

En fodboldkamp i verdensklasse, strålende superstjerner og et VM-trofæ på spil.

Ja - VM-finalen havde stort set det hele, men alligevel var det en bizar scene efter kampen, der stjal mange af overskrifterne efterfølgende.

Tv-seere verden over kunne nemlig måbende se til, da FIFA-præsident Gianni Infantino og emiren af Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, lagde en såkaldt bisht – et traditionsrigt statussymbol i den arabiske verden, der bæres ved særlige begivenheder af store personligheder - over skuldrene på Lionel Messi, inden han fik lov at løfte VM-trofæet.

Scenen vakte stor forargelse over hele verden, og mange mente, at det slet ikke hørte hjemme.

Alligevel er den famøse bisht voldsomt eftertragtet, og nu har Ahmed Al Barwani, der er parlamentsmedlem og advokat i Oman, budt en million dollars for at gøre den til sit eje.

Det skriver han på Twitter.

'Fra sultanet i Oman vil jeg lykønske dig for at vinde VM i Qatar. Den arabiske bisht er et symbol på ridderlighed og visdom. Jeg tilbyder dig én million dollar (syv millioner kroner, red.) for at give mig den bisht,' skriver Ahmed Al Barwani.

Finalen, der blev spillet 18. december mellem Argentina og Frankrig, endte 3-3 efter en forrygende forestilling, hvor de to superstjerner Lionel Messi og Kylian Mbappé totalt stjal showet under kampen med henholdsvis to og tre scoringer.