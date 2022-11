Bøjer sig for FIFA: Ændrer VM-trøje

Det er ikke kun DBU og FA, der er bange for at trodse FIFA's forbud mod at bære OneLove-anførerbindet.

Også Belgien kommer til at droppe den omtalte protest mod alle former for diskrimination i fodbold.

Anførerbindet er dog ikke det eneste, belgierne må droppe.

For Belgien er dukket op i Qatar med en udebanetrøje, hvor der står ‘LOVE’ på ryggen i regnbuens farver. Det er dog alt for kontroversiel for FIFA ...

Ordet 'LOVE' kommer simpelthen til at blive slettet, afslører formanden for det belgiske fodboldforbund.

- Det er sørgeligt, men FIFA efterlader os ikke noget valg. Resten af trøjedesignet forbliver uændret, siger Peter Bossaert til avisen Nieuwsblad.

Eden Hazard kommer hverken til at bære One Love-anførerbind eller med LOVE på ryggen. Foto: Yasser Al-Zayyat/Ritzau Scanpix

Peter Bossaert udtaler, at man har valgt at føje FIFA af samme årsager som bl.a. Danmark og England - nemlig frygten for et gult kort, hvilket er 'helt ude af proportioner', ifølge Bossaert.

Belgien spiller onsdag aften mod Canada.