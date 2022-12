Bøjer sig i støvet: Messi er uden tvivl historiens bedste

Argentinas landstræner, Lionel Scaloni, er ikke i tvivl om, at Messi er historiens bedste.

Det siger han, efter at Argentina nedlagde Kroatien med 3-0 ved semifinalen i VM i Qatar tirsdag aften.

Nu står kun Marokko eller Frankrig i vejen for en argentinsk VM-triumf.

Flere har peget på, at et VM-trofæ er afgørende for, at Messi vil kunne kalde sig historiens bedste. Men ifølge Argentinas landstræner er den 35-årige argentiner allerede urørlig.

- I spørgsmålet om, hvorvidt Messi er den bedste nogensinde, kan det for argentinere se ud, som om vi bare siger det, fordi vi er argentinere, siger Scaloni.

- Måske er det egoistisk. Jeg er dog ikke i tvivl, når jeg siger: Han er den bedste i historien.

Messi spillede en vigtig rolle i semifinalen.

Beæret over at træne med ham

Argentina tog føringen efter lidt mere end en halv time, da Messi hamrede et straffespark i nettet med stor overlegenhed.

Kort efter udbyggede hans stærkt spillende holdkammerat Julian Alvarez til 2-0, før angriberen med godt 20 minutter igen nød godt af Messis flotte forarbejde og lukkede kampen.

Også Alvarez får ros med på vejen af Scaloni, som kalder det en 'fremragende' kamp af angriberen.

Men landstræneren tager roserne til Messi et skridt videre.

- Jeg er beæret over at træne ham og se ham spille. Det er spændende, for hver gang man ser ham spille, er det en stor kilde til motivation for hans holdkammerater, folket, hele verden, siger Scaloni.

- Så der er ikke mere at sige om Messi. Det er så sandelig et privilegium at have ham i truppen.