Bokseverdensmester truer Messi: Bed til Gud!

Hvis Lionel Messi sover med døren låst i nat, så forstår man ham godt.

Den argentinske superstjerne er nemlig blevet truet af bokseverdensmesteren Canelo Alvarez efter Argentinernes fejring i omklædningsrummet efter sejren over Mexico lørdag aften.

Her blev der filmet indefra, hvor det så ud til, at Messi sparkede til et mexicansk flag på gulvet, mens han sang og sparkede sine støvler af. Dette har siden fået den stolte bokser helt oppe i det røde felt. Han er så gal, at han på sin private Twitter-profil ligefrem truer Lionel Messi.

- Så I, at Messi gjorde gulvet rent med vores trøjer og flag? Han har bare at bede til Gud om, at jeg ikke finder ham.

- Ligesom jeg respekterer Argentina, så skal han også respektere Mexico! Jeg taler ikke om landet som helhed, bare om det pis, som Messi gjorde! Lyder truslen fra den 32-årige bokser.

Ifølge Daily Mail, der har samlet reaktioner fra argentinere og mexicanere, så er holdningen, at Alvarez overdriver. Folk forsvarer Messi med, at han simpelthen bare tog sine støvler af.

Umiddelbart er det da også svært at forestille sig, at Lionel Messi skulle have gjort noget som helst for at fornærme det mexicanske folk.