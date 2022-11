Bomber-alarm: Hvor skal målene komme fra?

Hvem skal i grunden score målene mod Australien?

Et relevant spørgsmål forud for en skæbnekamp for det danske landshold onsdag i den sidste gruppekamp ved VM.

Umiddelbart tænker man jo på enten Kasper Dolberg, Andreas Cornelius, Jonas Wind eller Yussuf Poulsen.

Andreas Cornelius misbrugte en kæmpe mulighed for at blive matchvinder mod Tunesien, da han fra kort afstand headede på stolpen. Foto: Lars Poulsen.

Men det er altså ikke betryggende at lægge vores tro, håb og optimisme udelukkende i hænderne på de fire angribere. For selvtillid efter scoringer har de langt fra.

Den danske offensiv er i særdeleshed hæmmet af, at Kasper Dolberg er blevet marginalspiller i Sevilla, Jonas Wind sad ude mere end to måneder i efteråret, Yussuf Poulsen sad ude i tre måneder og først var tilbage i september. Siden har han ikke ramt sit topniveau.

Det har ikke været Kasper Dolbergs VM indtil nu. Han er præget af manglende selvtillid og spilletid på klubholdet. Foto: Lars Poulsen.

Endelig har Andreas Cornelius også været ramt af en skade og slet ikke fundet melodien, efter han vendte retur til FCK i en dansk rekordhandel.

Når Hjulmand har valgt, som han har gjort, betyder det samtidig, at formstærke Marcus Ingvartsen blev valgt fra, lige som den unge komet Rasmus Højlund også tabte på målstregen i jagten på en plads i VM-truppen.

Det tyder også på, at landstræner Kasper Hjulmand har haft svært ved at finde sin foretrukne offensiv. I de to første kampe - mod Tunesien og Frankrig - har han således spillet med seks forskellige på de tre offensive positioner. Han skiftede altså alle tre fra den første kamp.

- Vi prøver til hver kamp at finde de konstellationer, som passer bedst sammen. Mod Frankrig fik vi plads til ’Jobbe’ til højre, som er en position, der passer rigtig godt til ham, forklarer Kasper Hjulmand.

Mikkel Damsgaard har slet ikke ramt det niveau, vi så sidste år ved EM. Han er langt fra topformen. Foto: Lars Poulsen.

Så de danske angribere har i efteråret i sandhed skudt med løst krudt, hvilket tallene bag bekræfter.

Her er de sørgelige kendsgerninger for, hvor uskarpe de offensive danske spillere har været i sæsonen. Kun én har ramt et stabilt, højt niveau:

De skyder med løst krudt Kasper Dolberg Det har været et frygteligt fodbold-efterår for angriberen, der betragtes som Kasper Hjulmands førstevalg. Han har i efteråret blot scoret ét mål – for Danmark i 2-0 sejren over Frankrig i Nations League. I Sevilla har han fået blot 20 procent af spilletiden i La Liga. Seneste ligascoring: 14. januar 2022 for Nice mod Nantes på straffespark. Ligamål i 2022: To. Yussuf Poulsen Han er normalt én af landstrænerens favoritter, men det er tydeligt at se under slutrunden, han ikke er på sit sædvanlige niveau. Endnu har han ikke været på banen. I juni blev han ramt af en muskelskade, der holdt ham ude i tre måneder. Det har sat ham alvorligt tilbage. Han er slet ikke i hverken kamp- eller topform. Seneste ligascoring: 23. april 2022 for Leipzig mod Union Berlin. Ligamål i 2022: To. Andreas Cornelius Han var tæt på at blive matchvinder mod Tunesien, der han misbrugte en ’direktør’ tæt under mål. Mod Frankrig fik han chancen fra start, men fejlede og blev flået ud i pausen af frygt for et rødt kort. Han har været skadesramt i oktober og er slet ikke i topform. Han har endnu ikke scoret for FCK i Superligaen. Seneste ligascoring: 5. August 2022 for Trabzonspor mod Istanbulspor Ligamål i 2022: Seks. Jonas Wind Mere end to måneders skadespause fra august til oktober har sat ham tilbage. Læg dertil, at han mødte ind i lejren med en lille skade. Han har endnu ikke fået spilletid og virker slet ikke på sit bedste. Hvis han overhovedet får en rolle, ligner det som indskifter. Seneste ligascoring: 29. Oktober 2022 for Wolfsburg mod Bochum. Ligamål i 2022: Seks. Mikkel Damsgaard Han har ikke scoret et mål, siden han bragte Danmark foran 1-0 mod England i EM-semifinalen for 16 måneder siden. Skiftet til Brentford er heller ikke forløbet helt smertefrit. Han har slet ikke nået topformen og mangler det, han viste under EM sidste år. Seneste ligascoring: 19. december 2020 for Sampdoria mod Crotone. Ligamål i 2022: 0 Martin Braithwaite Han fik en fin start efter skiftet til Espanyol, og han scorede for én måned siden. Men han har været lidt tynget af, at han har et stort efterslæb uden spilletid i Barcelona. Seneste ligascoring: 23. oktober 2022 for Espanyol mod Elche Ligamål i 2022: Tre. Robert Skov Han var ramt af en skade i september, da Danmark spillede Nations League. Han kom stærkt tilbage i oktober, men har haft svært ved at levere konstant. Han er marginalspiller hos Hjulmand og skal ikke forvente den store rolle. Seneste ligascoring: 14. oktober 2022 for Hoffenheim mod Schalke 04 Ligamål i 2022: Tre. Andreas Skov Olsen Han startede sæsonen helt forrygende med tre scoringer i de tre første kampe. Men formen er dykket frem mod VM, hvor han endte på bænken som indskifter. Han skuffede fælt mod Tunesien og sad ude med hofteproblemer mod Frankrig. Seneste ligascoring: 22. oktober 2022 for Club Brugge mod Union Saint-Gilloise. Ligamål i 2022: 11. Jesper Lindstrøm Han er ubetinget det offensive kort med den bedste statistik. Han er formspilleren. Efteråret har været helt forrygende. Han fik chancen mod Frankrig. Det blev lidt uforløst, fordi han ikke fik scoret på den store chance, han fik efter pausen. Seneste ligascoring: 9. November 2022 for Frankfurt mod Hoffenheim. Ligamål i 2022: 10 Christian Eriksen Han startede på venstrekanten mod Tunesien, men blev senere flyttet længere tilbage. Han har endnu ikke ramt det niveau, vi har set fra ham tidligere på året. Man kan godt tillade sig at forvente mere fra ham. Seneste ligascoring: 13. november for Manchester United mod Fulham. Ligamål i 2022: To. Vis mere Vis mindre

