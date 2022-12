Brasilianer spillede i forhadt rygnummer

24 er antallet af timer på et døgn, atomnummeret på grundstoffet krom og den reneste karat guld, der findes.

Og så er det et nummer, som ingen brasilianske landsholdsspillere har båret på ryggen i årevis.

Indtil i går. Det skriver bl.a. El País.

Tallet 24 associeres i Brasilien med homoseksuelle på grund af et ulovligt lotterispil kaldet jogo do bicho - dyrenes spil.

25 dyr har hver fået tildelt et nummer, og hjorten - der i Brasilien kan bruges som nedsættende og fornærmende over for homoseksuelle - har tallet 24.

Derfor ønsker ingen af de brasilianske spillere at bære netop dét tal på ryggen.

Gleison Bremer i aktion for Brasilien fredag - med nummer 24 på både ryggen og brystkassen. Foto: Jewel Samad/Ritzau Scanpix

Bremer (til højre) med holdkammeraten Fabinho. Foto: Hamad I Mohammed/Ritzau Scanpix

Præsidenten for det brasilianske fodboldforbund, Ednaldo Rodrigues, der trådte til i marts i år, har dog kaldt det for "uacceptabelt", at nummeret 24 på den måde forbindes med fordomme over for homoseksuelle.

Det skulle ikke længere være tilladt for landsholdet at springe nummeret over, mente han.

Det ville dog under alle omstændigheder være umuligt under denne slutrunde, hvor Brasilien rejste til Qatar med 26 mand i truppen.

FIFA's regler siger nemlig, at rygnumrene 1-26 skal tages i brug.

Og fredag aften skete det så, at en spiller blev sendt på banen med nummer 24 på ryggen - og den ære tilfaldt Juventus' centrale forsvarsspiller Gleison Bremer, der spillede hele kampen mod Cameroun.

- Det er en trøje som enhver anden. Det vigtige er at være med ved VM. Tallet er ligegyldigt, sagde han til det brasilianske medie UOL i dagene op til kampen.

Bremer og resten af det brasilianske landshold tabte med 1-0 til Cameroun, men er alligevel sikkert videre til ottendedelsfinalen.

Her møder de Sydkorea mandag aften.

