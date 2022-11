Brøndby kan score kassen: Nu skal han skydes af

VM skal være springbrættet til noget større.

Anis Ben Slimane skal videre.

Midtbanespilleren med de tunesiske rødder har formentlig spillet sin sidste kamp for Brøndby.

VM-slutrunden er den affyringsrampe, hvorfra han skal ud at prøve nye, større udfordringer på en højere fodboldhylde.

Anis Ben Slimane spiller VM for Tunesien mod Danmark tirsdag. Han står foran et stort salg i vinterpausen, hvor han i bedste fald kan indbringe 75 mio. kr. til Brøndby. Foto: Lars Poulsen.

Tirsdag skal han sætte en kæp i hjulet på de danske VM-drømme, når han stiller op for Tunesien i de to nationers første møde ved en VM-slutrunde.

Og der knytter sig store forventninger til Slimane fra landstræner, Jelel Kadri, der forventes at spille med den 21-årige midtbanespiller fra start:

- Slimane er en ung, talentfuld spiller med et stort potentiale, som vi er sikker på, han udfolder under VM, siger Kadri.

Samtidig med Slimane skal bruge VM til at vise sig frem, kan Brøndby se frem til en stor økonomisk gevinst på den handel, der ligger lige om hjørnet.

Og det kan blive historiens største salg fra Vestegnen.

Anis Ben Slimane har allerede spillet 24 landskampe for Tunesien, hvor han har scoret fire mål. Foto: Lars Poulsen.

I Brøndby-kredse har der, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, været nævnt tal i niveauet 75 mio. kr. for Anis Ben Slimane.

Men alt afhænger naturligvis af, hvad han leverer under VM. For det udstillingsvindue har i sandhed stor indflydelse på i hvilken retning prisen bevæger sig.

Men den hidtidige salgsrekord i Brøndby på 63 mio. kr. for Daniel Agger tilbage i 2006, kan sagtens komme i farezonen, hvis 21-årige Anis Ben Slimane markerer sig stærkt på det tunesiske landshold.

De signaler Ekstra Bladet har fået viser klart, at Anis Ben Slimane også er indstillet på at prøve noget nyt. Og gerne allerede her fra årsskiftet.

Anis Ben Slimane ventes at spille fra start tirsdag for Tunesien mod Danmark. Foto: Lars Poulsen.

Allerede for et par måneder siden åbnede han døren på vid gab til fodbold-Europa.

- Min ambition er selvfølgelig at prøve mig af i en større liga. Premier League eller La Liga. Det er de drømme, jeg har.

- For mig handler det meget om den plan, som en stor klub kan præsentere for mig, har Anis Ben Slimane forklaret Ekstra Bladet i et interview.

Da Jesper Lindstrøm blev solgt fra Brøndby i sommeren 2021, forlængede Anis Ben Slimane samme dag som aftale med klubben.

Tirsdag mødes de på Educations City Stadium, hvor Slimane formentlig har en hovedrolle, mens Lindstrøm nok må affinde sig med en plads på bænken fra start.

Anis Ben Slimane har kontrakt med Brøndby til sommeren 2024. Han har forklaret, han ikke har travlt med at forlænge sin nuværende aftale, selv om Brøndby længe har stået klar med papir og pen for at få en ny aftale på plads.

