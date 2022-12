Bror til død journalist: - Han blev slået ihjel

En tragedie har ramt VM i Qatar.

Den amerikanske sportsjournalist Grant Wahl døde, efter han pludseligt kollapsede, mens han overværede kvartfinalen mellem Argentina og Holland.

Ifølge Wall Street Journal slog sundhedsmedarbedere på stadion fast, at der var tale om et hjertetilfælde.

Nu fortæller Grant Wahls bror, Eric Wahl, at han er overbevist om, der er tale om en forbrydelse.

- Min bror var ved godt helbred. Han fortalte mig, at han fik dødstrusler. Jeg tror ikke, at min bror blot døde. Jeg tror, at han blev slået ihjel. Og jeg beder om enhver form for hjælp, siger han i en video, der er gået viralt på de sociale medier.

Grant Wahl blev lynhurtigt verdenskendt, da han blev tilbageholdt ved en kamp mellem USA og Wales, fordi han bar en regnbuefarvet t-shirt.

Efterfølgende talte Ekstra Bladet med Grant Wahl, der fortalte, at han efter episoden blev oversvømmet med dødstrusler.

- Jeg ved ikke, hvem de er. Alle mulige slags mennesker ... Min indbakke er rødglødende. Flere af beskederne er deciderede dødstrusler. Det er skørt. Tankevækkende.

- Aldrig havde jeg troet, at det skulle komme så vidt, sagde han dengang til Ekstra Bladet.

Foto: Grant Wahl

Wahl skrev mandag på sin hjemmeside, at han havde været på hospitalet, mens han var i Qatar.

- Endelig brød min krop sammen. Det er, hvad tre uger med meget lidt søvn, meget stress og masser af arbejde kan gøre ved dig, skrev Wahl.

- Det, som havde været en forkølelse i løbet af de seneste ti dage, blev til noget mere alvorligt på den aften, hvor USA og Holland spillede, og jeg kunne mærke et nyt niveau af pres og utilpashed i den øvre del af brystregionen.

Wahl er tidligere journalist for magasinet Sports Illustrated. Op til sin død skrev han blandt andet indlæg på onlineplatformen Substack.

