Bruno Fernandes om måltvivl: Det lignede Ronaldos mål

Der herskede mandag aften forvirring om, hvem der stod bag Portugals åbningsmål i 2-0-sejren over Uruguay, men efter kampen har Bruno Fernandes givet sin udlægning af sagen.

Midtbanemanden Bruno Fernandes sendte et indlæg ind i feltet, hvor Cristiano Ronaldo steg til vejrs for at dirigere bolden i nettet.

Men fik den nyligt klubløse veteran egentlig hovedet på bolden, eller var det Bruno Fernandes, som skulle noteres for målet?

Cristiano Ronaldo mente selv, at han stod bag målet og løb ud til publikum for at fejre det. Målet blev da også i første omgang tildelt Ronaldo, inden det kort efter blev rettet til Bruno Fernandes' på måltavlen.

Fernandes siger sent mandag aften, at han mente, at målet var Ronaldos.

- Min umiddelbare følelse var, at Cristiano rørte bolden. Jeg afleverede den til ham, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Det vigtigste er, at vi er videre til den næste runde efter at have mødt en meget hård modstander.

Fernandes indkasserede titlen som kampens spiller i opgøret, men landstræner Fernando Santos fokuserer alligevel på holdindsatsen som afgørende for Portugals præstationer ved VM i år.

Med sejren over Uruguay har Portugal nu seks point i gruppe H og er dermed sikret en plads i ottendedelsfinalen.

- Det er et resultat af holdets arbejde, siger Fernando Santos til nyhedsbureauet AFP.

- Hvis holdet ikke spiller godt, kommer en enkelt spiller ikke til at levere en god præstation.

- Jeg synes, at holdet har spillet godt i de to første kampe. Diogo Costa (Portugals målmand, red.) reddede to vigtige afslutninger, så jeg synes ikke, vi bør fokusere på enkelte spillere.

Portugal spiller sin sidste gruppekamp mod Sydkorea 2. december klokken 16.00.