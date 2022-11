Chokerende seertal: Stor modstand mod VM

De tyske fodboldfans vender ryggen til VM-slutrunden i Qatar.

Under ti millioner (ca. 9.230.000 red.) tyskere valgte at se landets åbningskamp mod Japan ved VM i Qatar.

Det kan måske lyde af mange, men det er chokerende lavt i forhold til hvor mange, der plejer at følge det tyske mandskab i det fodboldgale land, der har 83 millioner indbyggere.

Det skriver det tyske medie Bild på baggrund af tal fra det tyske tv-selskab ARD.

Til sammenligning var der ved VM i Rusland i 2018 ingen af de tre gruppekampe, der havde under 25 millioner seere pr. kamp.

Det kan muligvis relateres til kampens tidspunkt, da den blev fløjtet i gang klokken 14 onsdag eftermiddag, men det har ikke stoppet de tyske seere før. Ved VM i Sydafrika fulgte 22 millioner tyskere landsholdets gruppekamp mod Serbien, der dengang startede 13.30.

De tyske seertal, der kan tolkes som en stor modstand mod VM-slutrunden, understreges af en opsigtsvækkende afstemning i avisen Bild.

Bild har i en afstemning spurgt deres læsere, om det tyske mandskab burde rejse hjem fra slutrunden, og holdningen er klar.

466.000 tyskere deltog i afstemningen, og 48 procent mente, at landsholdet burde rejse hjem fra Qatar. Desuden var der 35 procent, der mente, at spillerne skulle bære One Love-armbindet på trods af sanktioner.

Artiklen fortsætter under billedet...

Den tyske midtbanespiller Leon Goretzka under nederlaget mod Japan. Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

Tysk protest

Tyskland har forud for slutrunden været et af de lande, der har udtrykt størst utilfredshed med Qatar som værtsland for verdensmesterskaberne i fodbold.

Landet var også en del af de nationer, som ønskede at bære One Love-anførerbindet under VM i Qatar, men ligesom Danmark bøjede de sig for FIFA's krav om at droppe det. Men holdet formåede alligevel at lave en stille protest.

De tyske spillere valgte nemlig at holde sig for munden, da mandskabet stillede sig op til holdfotoet før kampen. En handling, som man kun kan tolke som et symbol på, at FIFA og Qatar holder spillerne og de udenlandske fodboldforbund i et jerngreb, hvad angår symboler og budskaber under slutrunden.

Artiklen fortsætter under billedet...

Tysklands protest under holdfotoet før kampen mod Japan. Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

Tyskland tabte på forbløffende vis den første kamp i gruppespillet 2-1 til Japan.