Choknederlag: - De blamerede sig!

Tyskland fik den værst tænkelige indledning på VM-slutrunden, da Japan overraskende vendte et truende nederlag til sejr mod den tyske overmagt.

Og selv om Tyskland ikke er blandt de absolutte, favoritter til at løfte VM-trofæet i december, så er det tyske medier natürlich på barrikaderne over chok-nederlaget til Japan.

Die Welt er klar i spyttet, og skriver, at Tyskland blamerede sig mod Japan.

- Det tyske landshold førte fortjent mod Japan, men lod sig slutteligt overrumple af outsiderne, skriver Die Welt og konstaterer, at man forspildte at udnytte den totale dominans, som Tyskland havde i første halvleg.

De samme toner slår Der Spiegel an.

- For mange forspildte chancer bruger avisen som overskrift fra sin reportage fra Qatar, der af gode grunde også omhandler Manuel Neuers anførerbind og den tyske protest under holdbilledet.

Annonce:

Bild tager også ordet 'blamage' i brug om Tysklands VM-åbner - og det er noget, der giver dårlige minder fra seneste VM.

Japan nedlagde Neuer og co. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

- Landsholdet blamerede sig med 1-2-nederlaget til Japan. Nederlaget giver stærke minder om den bitre turnering i 2018 i Rusland, da Tyskland tabte 0-1 mod Mexico og derefter blev elimineret i gruppefasen for første gang nogensinde, skriver Bild.

Tyskland står dermed over for en mulig skæbnekamp allerede på søndag, hvor bomstærke Spanien venter og kan sende tyskerne ud af VM-gruppespillet for anden gang nogensinde.