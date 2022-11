Choksejr åbner VM-gruppe totalt

Tyskland fik søndag eftermiddag en ekstra livline af Costa Rica ved VM.

Efter at være blevet ydmyget 0-7 af Spanien i første gruppekamp rejste costaricanerne sig og besejrede Japan 1-0 ved slutrunden i Qatar.

Keysher Fuller blev matchvinder med sit mål ti minutter før tid på det eneste skud, holdet havde inden for målrammen.

Costa Rica har nu tre point ligesom Spanien og Japan. Tyskland har nul før kampen mod Spanien søndag aften.

Selv med et nederlag vil Tyskland have en chance for at gå videre med en sejr i sidste gruppekamp over Costa Rica. Det kræver dog i så fald, at Japan ikke får point ud af kampen mod Spanien.

Det stod hurtigt klart, at søndagens opgør ikke ville blive det mest chancerige ved slutrunden indtil videre.

Første halvleg var tværtimod en af de mest begivenhedsløse. Ingen af holdene formåede at ramme målet på et eneste forsøg. Derfor stod det helt logisk 0-0 ved pausen.

Japanerne satte en af målscorerne fra første kamp, Takuma Asano, ind fra anden halvlegs start, og han bragte fornyet energi til angrebet.

Midtbanespilleren Hidemasa Morita havde som første mand et skud på mål, men hans forsøg blev reddet af Costa Ricas målmand Keylor Navas.

Den tidligere Real Madrid-keeper spillede ligesom Celso Borges sin tiende VM-kamp, hvilket er rekord for Costa Rica.

Navas fik i det hele taget mere at se til mod en japansk offensiv, der var mere potent.

Alligevel var det Costa Rica, som tog føringen. Elendigt forsvarsspil af Japan blev straffet prompte af Fuller, der lige nøjagtig placerede bolden uden for målmand Shuichi Gondas rækkevidde.

Et mindre skydetelt åbnede sig i Costa Ricas felt i slutminutterne, men Navas og resten af defensiven red stormen af og sikrede sig den vigtige sejr.

Tyskland og Spanien står over for hinanden søndag klokken 20 dansk tid.

