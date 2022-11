CNN: Iransk politi opsøger landsholdets familier og truer med tortur

Millioner af seere verden over så med, da det iranske fodboldlandshold forblev tavse under nationalsangen ved åbningskampen mod England ved VM.

I stedet for at synge med var fodboldspillernes ansigter lagt i alvorlige folder som en støtte til de massive protester, der siden september har udspillet sig i deres hjemland.

Teksten i den iranske nationalsang hylder det iranske styre og revolutionen i 1979, der betød, at præstestyret tog magten, og iranske kvinders rettigheder blev kraftigt indskrænket. Og det nægtede landsholdet at synge med på.

Men det er langtfra uden konsekvenser at sætte sig op mod præstestyret, skriver tv-stationen CNN.

Efter den tavse protest er flere af spillernes familiemedlemmer i Iran angiveligt blevet opsøgt og truet med tortur, hvis spillerne ikke 'opfører sig ordentligt' resten af VM.

Sang med anden gang

En unavngiven kilde oplyser desuden til tv-stationen, at samtlige spillere blev samlet og stillet foran den magtfulde iranske revolutionsgarde efter kampen mod England.

Her fik de at vide, at deres familier ville blive udsat for 'vold og tortur', hvis de ikke sang med på nationalsangen ved den efterfølgende kamp.

Hvad der præcist blev sagt til det lukkede møde er uvist, men til Irans anden kamp mod Wales sidste fredag blev der sunget med.

Og ifølge selvsamme kilde skal Iran nu have sendt et stort antal personer mod Qatar for at monitorere spillerne og sikre sig, at de ikke protesterer mere.

Tusindvis i fængsel

I Iran ses kvinder, der brænder deres slør i gaderne, og selv skolebørn tager del i protesterne - alt imens præstestyrets hårdtslående Basij-milits svarer igen med masseanholdelser.

Protesterne har spredt sig som en steppebrand siden 22-årige Mahsa Aminis død. Hun mistede bevidstheden i det iranske moralpolitis varetægt og lå i koma i tre dage, inden hun døde fredag 16. september.

Hun blev anholdt, fordi hendes hijab ifølge myndighederne ikke dækkede hendes hår godt nok, og moralpolitiet har af mange fået skylden for hendes død.

Siden september er over 20.000 demonstranter, inklusive børn, blevet fængslet, skriver nyhedsbureauet Hrana.

Mindst 21 personer står over for en dødsdom for at have taget del i protesterne, mens seks personer ifølge Hrana allerede er blevet henrettet af styret.

