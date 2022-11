Dårligt nyt for Danmark: Frankrig med C-holdet

Fremmødte fans i Bella Centret føler sig sejrssikre forud for gyseren mod Australien

Det danske fodboldlandshold skal sætte sin lid til et hold franske reserver i jagten på en plads i ottendedelsfinalen ved VM.

Frankrigs landstræner, Didier Deschamps, har nemlig skiftet kraftigt ud på sit hold til den sidste gruppekamp mod Tunesien. Kun to spillere har fået genvalg i forhold til mødet med Danmark i lørdags.

Det drejer sig om den erfarne stopper Raphaël Varane og midtbanemanden Aurelien Tchouameni. Ellers er der tale om et fuldstændig nykonstrueret fransk hold:

Steve Mandanda - Axel Disasi, Raphaël Varane, Ibrahima Konate, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Aurelien Tchouameni, Jordan Veretout, Mattéo Guendouzi, Kingsley Coman og Randal Kolo Muani.

Raphael Varane er en af de to spillere, der har fået genvalg i Frankrigs startformation. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Varane overtager anførerbindet fra den bænkede førstemålmand Hugo Lloris.

Uanset resultatet mod Tunesien er Frankrig sikker på at gå videre fra gruppe D. Men kampen kan få betydning for, hvem der skal følge franskmændene til knockoutfasen.

Danmark skal selv at slå Australien og er samtidig afhængig af, at Tunesien ikke henter en endnu større sejr over Frankrig.