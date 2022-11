Danmark skuffer i VM-nullert mod Tunesien

Fiasko!

Danmark fik en meget skuffende spille- og pointmæssig start på VM.

0-0 mod Tunesien er langt under, hvad man kunne forvente af det danske mandskab i VM-åbningskampen.

Euforien fra sommeren '21 har lagt sig - i hvert fald i Hafniahallen, hvor Ekstra Bladet er taget ud under Danmarks kamp mod Tunesien Euforien fra sommeren '21 har lagt sig - i hvert fald i Hafniahallen, hvor Ekstra Bladet er taget ud under Danmarks kamp mod Tunesien

Men det var en retfærdig udgang på et opgør, hvor Danmark slet ikke nåede det spillemæssige niveau, man kunne forvente.

Foto: Lars Poulsen

Danmark var i slutsekunderne tæt på at få hjælp fra VAR. Den mexicanske dommer var ude ved skærmen for at tjekke en situation, hvor en tunesisk forsvarsspiller ramte bolden med hånden, men danskerne fik ikke et straffespark.

Det hele var så uforløst, så ufærdigt og så ukontrolleret fra danskernes side.

For ingen af de danske spillere ramte topniveauet, når man lige ser bort fra en mesterlig Kasper Schmeichel redning kort før pausen.

Kasper Hjulmand forsøgte ellers desperat med en tredobbelt udskiftning midtvejs i anden halvleg. Det gav ny energi og frisk blod med Cornelius, Lindstrøm og Jensen på banen.

Foto: Lars Poulsen

Og det var, hvad der skulle til før Danmark blev lidt mere farlige.

Andreas Cornelius fik en kæmpe gave kort efter, han var kommet på banen. Andreas Christensen headede et hjørnespark på tværs, Cornelius kom på bageste stole og headede bolden på opstanderen.

Jesper Lindstrøm havde et fremragende langskud, som målmanden ikke kunne holde.

Christian Eriksen var også tæt på med en afslutning fra kanten af feltet.

Foto: Lars Poulsen

Ligesom seks øvrige europæiske nationer bøjede Danmark nakken for FIFA, da det skandaliserede forbund ikke ville acceptere One Love-anførerbindet. En farce af dimensioner, fordi budskabet på ingen måder er politisk.

Simon Kjær stillede i stedet med det gule FIFA-opfundne anførerbind: No Discrimination. En fesen løsning, men et signal om, at Qatar som VM-værter reelt har overtaget magten over VM-slutrunden.

På banen kom Danmark aldrig i kontrol før pausen. De spillede for langsomt, for uopfindsomt og uden den energi, som ellers har kendetegnet Hjulmands tropper.

Det hele blev alt for hektisk. Det fik aldrig styring på kampen. Tuneserne fik lov til at gøre det til en kaoskamp med mange dueller og nærkampe.

Foto: Lars Poulsen

Men hvad der var endnu værre. Danmark var ufarlige. Det var kun i kraft af en mesterlig redning fra Kasper Schmeichel, Danmark ikke var bagud ved pausen.

Det blev også en alvorlig streg i regning, at Thomas Delaney måtte trække sig kort før pausen med en knæskade. Midtbanekrigeren fik is på knæet, men han lignede ikke en mand, der er klar lige med det samme.

Foto: Lars Poulsen

Udskiftningen førte til taktiske rokeringer hos danskerne. Christian Eriksen blev hevet ind centralt ved siden af Højbjerg, mens Mikkel Damsgaard fik pladsen til venstre.

Nu venter Frankrig på lørdag i en kamp, hvor Danmark ikke har råd til at tabe.

