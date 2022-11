Danmark tøver med anførerbind

Danmark vil vente på at se, om det får konsekvenser for Holland og England, hvis de spiller med 'One Love'-anførerbindet

Danmark venter med at beslutte sig.

Kasper Hjulmand har for en stund trukket håndbremsen, når det handler om Simon Kjær får lov at gå på banen med 'One Love'-anførerbindet

Simon Kjær kommer ikke til at gå på banen tirsdag mod Tunesien, hvis han får en advarsel for at bære 'One Love'-anførerbindet.

FIFA har truet nationer, der ikke følger reglerne, med en straf, hvis de eksempelvis stiller op med et andet anførerbind.

Danmark har i lighed med Holland, England og Wales besluttet sig for at bruge 'One Love'-anførerbindet, men FIFA truer Harry Kane, Virgil van Dijk, Simon Kjær og Gareth Bale med en advarsel, hvis de overtræder reglerne.

Harry Kane kommer til at være den første anfører, der skal tage den svære beslutning. Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

Danmark kommer til at afvente, hvad England, Holland og Wales gør senere mandag. Og i givet fald om dommeren står klar med et gult kort til anføreren for at optræde med et andet anførerbind end det, FIFA har foreskrevet.

- Jeg kan ikke se problemet at spille med 'One Love'-anførerbindet. Der er intet kontroversielt i det. Vi har gjort det flere gange før, senest mod Kroatien og Frankrig i Nations League.

- Men vi kommer ikke til at løbe en risiko, hvor Simon Kjær får en advarsel, straks når kampen er sat i gang, siger Kasper Hjulmand.

Kasper Hjulmand kunne ikke give noget klart svar på hele polemikken omkring 'One Love'-anførerbindet. Foto: Lars Poulsen

Lørdag sagde først Christian Eriksen og siden Peter Møller, at Danmark havde valgt at stille op med 'One Love'-anførerbindet ved VM-slutrunden.

Men siden har FIFA raslet med sablen og truet nationer, der ikke følger reglerne, med straf.

Det betyder, at Danmark måske ender med at stille med det anførerbind, som FIFA annoncerede forleden – '#FootballUnitedsTheWorld – fodbold forener verden'.

Det er den kampagne, der kører, som alle anførere skal spille med i første runde. Siden er der en række budskaber til de øvrige runder under slutrunden, som FIFA har vedtaget.

