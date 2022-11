Danmarks første VM-gyser: Sådan vil de overraske

SÅDAN STÅR DANMARKS VM-MODSTANDERE: Tunesien kommer til Qatar med kun to VM-sejre i bagagen nogensinde, men hvis de bliver undervurderet af modstanderne, kan holdet måske overraske, da de intet har at miste, mener tunesisk ekspert

Tunesien er det første hold, der skal teste Danmark ved VM i Qatar.

Holdet er kun nummer 30 på verdensrangslisten, men med en solid defensiv og en tro på egne evner kan holdet måske overrumple de danske stjerner.

Det er ikke helt umuligt, at Tunesien kan overraske under VM, og holdet ser åbningskampen mod Danmark som den vigtigste under hele slutrunden.