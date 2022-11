Dansk landsholdsstjerne jagtet af hele Europa

Jesper Lindstrøm er allerede ved at vokse ud af Frankfurt, det ligner et kæmpe sommerskifte, der kan gøre ham til Danmarks dyreste fodboldspiller

På mange måder er det lidt af et paradoks.

Jesper Lindstrøm er aktuelt den danske VM-spiller med den største personlige succes. Alligevel hører han endnu ikke til i Kasper Hjulmands inderkreds.

Han sad på bænken i åbningskampen mod Tunesien, kom på banen og havde et farligt forsøg, men er på ingen måder favorit til en plads fra start lørdag mod Frankrig.

Jesper Lindstrøm havde et langskud, der var tæt på at blive afgørende mod Tunesien. Foto: Lars Poulsen.

Selv om Jesper Lindstrøm er brandvarm på baggrund af sin klubkarriere, så er landsholdskarrieren endnu ikke kommet helt på skinner.

Han står blot noteret for syv landskampe og har lige som stået lidt i skyggen af eksempelvis Andreas Skov Olsen og Mikkel Damsgaard. De har tydeligvis et forspring, fordi de var med til EM og derved har skabt fodboldmæssige relationer til resten.

Men Lindstrøm har i sandhed brændt Bundesligaen af gennem efteråret. Flere gange på rundens hold i det ansete sportsmagasin, Kicker. Og i særklasse med individuelle præstationer, der hører til på absolut øverste hylde.

Jesper Lindstrøm måtte start på bænken mod Tunesien, men fik chancen i sidste del af opgøret. Nu er spørgsmålet om Hjulmand ser hans vej mod Frankrig lørdag. Foto: Lars Poulsen.

Seks scoringer i ligaen, historiens første Frankfurt-målscorer i Champions League og et generelt højt niveau de seneste måneder giver genlyd overalt i fodbold-Europa.

Og det gør ham naturligvis eftertragtet på øverste hylde i Europa.

Som Ekstra Bladet forstår det, står 22-årige Jesper Lindstrøm på blokken i en række af de større europæiske klubber.

Det gælder blandt andet Dortmund og Leipzig fra Bundesligaen. Arsenal, Tottenham og Newcastle fra Premier League samt Inter og Juventus fra Serie A.

Der er højt humør i den danske lejr her, hvor Daniel Wass, Joakim Mæhle, Christian Eriksen, Viktor Nelsson samt Jesper Lindstrøm hygger sig. Foto: Lars Poulsen.

I sin første sæson scorede han fem gange. Allerede nu står han noteret for seks træffere i Bundesligaen. Et klart billede på, hvor stærkt han har udviklet sig.

Men der er også blevet arbejdet meget i kulisserne, siden ankomsten til Frankfurt.

- Jeg har arbejdet meget mentalt på at forbedre mig. Det handler i højere grad om at tage det mere stille og roligt, når jeg kommer til de store chancer foran mål. Være mere koldblodig, forklarer Jesper Lindstrøm.

Jesper Lindstrøm er på den måde snart ved at vokse ud af Frankfurt. Klubben er for lille til hans fodboldmæssige talent og potentiale.

Det ligner det helt oplagte sommerskifte efter to sæsoner i den tyske bundesligaklub.

Jesper Lindstrøm kom på banen i Nations League-kampen mod Frankkrig for et par måneder siden. Nu kan han få en rolle igen lørdag aften. Foto: Lars Poulsen.

Der tales om et prisskilt, der starter ved 30 mio. euro (225 mio. kr.) for den 22-årige dansker. En salgspris, der sagtens kan havne højere, hvis han også når at sætte sit fodboldmæssige præg på VM-slutrunden.

På den måde kan han blive historiens dyreste dansker. Den titel har Joachim Andersen i dag, efter han for år tilbage skiftede fra Sampdoria til Lyon. Dengang kostede han netop 225 mio. kr.

