Dansk stjerne begræder VM-tab

Yussuf Poulsen er træt af, at VM ikke bliver med alle verdens bedste spillere, efter at franske Karim Benzema er blevet skadet

Første opgave ved VM er på tirsdag, når Danmark går på banen i, hvad der formentlig bliver et tunesisk inferno.

Men allerede nu er tankerne på opgøret mod Frankrig, der natten til søndag bekræftede, at Ballon d'Or-vinderen Karim Benzema må forlade Qatar med en skade.

Godt nyt for Danmark, men en hård skæbne for Real Madrid-angriberen.

Sådan lyder Yussuf Poulsens vurdering, da han stillede sig op foran den danske presses diktafoner.

- Det er ærgerligt for turneringen, at verdens bedste fodboldspiller ikke spiller. Det er synd.

- Men sådanne ting sker desværre, og Frankrig vandt også VM uden Benzema sidste gang, så på den måde har de stadig et stærkt hold.

- Om det er en fordel eller ej, det skal jeg ikke kunne sige, fortæller Poulsen, som dog kan lune sig på, at det danske landshold har fået skovlen under de forsvarende verdensmestre i deres to seneste indbyrdes opgør.

Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Ud over Benzema er blandt andre N'Golo Kanté, Paul Pogba, Christopher Nkunku og Presnel Kimpembe også på skadeslisten i den franske lejr.

Forrige sæson var ét langt triumtog for Karim Benzema, der som topscorer og anfører ledte Real Madrid til både ligatitel og samlet sejr i Champions League. Nu kan franskmanden så skrive endnu en titel på sit cv

RB Leipzig-angriberen blev først en del af Kasper Hjulmands VM-trup til allersidst på trods af, at han normalt er selvskrevet. I indeværende sæson har skaderne stået i kø, og en ødelagt muskel satte karrieren i stå i godt og vel fire måneder i sommers.

- Optakten (til det her VM, red.) har været anderledes for mig, og lige da jeg fik skaden, vidste jeg godt, at det ville blive tæt i forhold til at nå VM.

- Alting gik heldigvis rigtig godt, og at Kasper så udtager mig til sidst, var mit mål, fordi jeg jo stadig var en del af hans 26 VM-spillere.

Foto: Lars Poulsen

Tunesien-kampen bør Danmark uden problemer vinde, men Poulsen husker et særligt opgør ved sidste VM, hvor det var ved at gå galt mod en sydamerikansk underdog.

Nu venter en afrikansk.

- Det bliver anderledes.

- Jeg kan huske, at vi spillede mod Peru i Rusland. Der blev vi overraskede over, hvordan de spillede. Der var vi sgu pressede.

