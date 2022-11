Danske klubber forgyldes under VM

Flere danske Superligaklubber og en enkelt fra 1. division kan se frem til at modtage massive pengesummer fra FIFA under slutrunden

VM i Qatar får pengekasserne til at klinge hos de Superligaklubber, der har spillere med til slutrunden.

Klubberne kan nemlig se frem til at modtage i omegnen af 75.000 kroner (10.000 dollars) om dagen pr. spiller, de har med til turneringen.

Det betyder, at flere klubber potentielt kan se frem til at modtage flere millioner kroner af FIFA's såkaldte 'Club Benefit Programme'.

Programmet startede ved VM i Sydafrika i 2010 for at 'anerkende' klubbernes bidrag til FIFA's slutrunder, og i år er der afsat omkring 1,5 milliarder kroner, som flere danske klubber nu får glæde af.

Betingelsen for, at klubberne kan få en bid af Club Benefit Programme, er, at spillerne skal have været på banen for klubben inden for de seneste to år.

Flere kan udtages

Det er de forsvarende danske mestre fra FCK, der kan ende med at være den danske klub, der får størst glæde af pengepuljen.

Flere Superligaklubber kan muligvis se frem til yderligere kompensation, da alle VM-hold ikke er endeligt udtaget endnu.

Matthew Ryan er førstevalget i målet i Australien. Foto: Lars Poulsen

FCK

Københavnerne har på nuværende tidspunkt to spillere udtaget til slutrunden. Angriber Andreas Cornelius er udtaget for Danmark og målmand Matthew Ryan skal i spil for Australien. Desuden giver Jonas Wind også penge til københavnerne, da han spillede sin sidste FCK-kamp for mindre end to år siden.

Klubben kan derfor se frem til at indkassere minimum 225.000 kroner om dagen. Landsholdet samles 15. november, og hvis holdet klarer sig til eksempelvis ottendedelsfinalen 4. december, løber det op i små fem millioner kroner.

Angriberne Rasmus Højlund og Mohammed Daramy kan i teorien også stadig kan nå at blive udtaget, så FCK får i hvert fald noget at lune sig på i de kolde vintermåneder.

Brøndby

Brøndby sender også en mindst en spiller til VM. Daniel Wass skal tørne ud for det danske landshold, mens klubben også får penge i kassen for Frankfurt-stjernen Jesper Lindstrøm, der tidligere var i folden i Superligaklubben.

Hvis Anis Slimane udtages til det tunesiske landshold, bliver der tilført yderligere 75.000 kroner om dagen til Brøndby.

Daniel Wass kan juble over en plads i VM-truppen. Foto: Lars Poulsen

FC Midtjylland

FC Midtjylland står i øjeblikket kun med en spiller, der er udtaget til VM. 27-årige Awer Mabil er nemlig udtaget for Australien, som sikrer ulvene fra Herning 75.000 kroner om dagen.

OB

Odense Boldklub kan også se frem til at tjene en skilling på den forestående slutrunde i Qatar.

Holdets tidligere målmand Oliver Christensen er nemlig en del af den danske trup, og Joel King er udtaget til det australske landshold, så fynboerne sikrer sig minimum 150.000 kroner om dagen.

Sønderjyske

1. divisionsklubben er ikke i besiddelse af nogen VM-spillere, men Haji Wright blev noget overraskende udtaget for USA, og derfor er der også penge på vej mod Haderslev, fordi han spillede for klubben i maj sidste år.

