Danske medier bringer falsk VM-historie

Falske fans har været en stor del af optakten til fodbold-VM i Qatar. I flere danske medier kunne man således læse om en indisk mand, der styrede danske fansider.

Det viste sig dog, at der var tale om en falsk historie, og at de to medier er blevet snydt.

Det skriver Journalisten, som har været i kontakt med den mand, der har udgivet sig for en indisk mand, men i virkeligheden er danske Steffen Christensen.

Han bekræfter overfor mediet, at han har oprettet de danske fansider på Instagram, som journalisterne fra Mediano og B.T. har været i kontakt med.



- Uden at være fagperson kan jeg bare følge med i, at der kommer historier frem af den her form, hvor der skrives en artikel i et medie, og så regner medierne den for verificeret, og så skriver de den også selv, siger Steffen Christensen til Journalisten.

Mediet har set materiale, der dokumenterer, at Steffen Christensen har adgang til fansiderne og har haft kontakt med journalister fra de to medier.

Den danske fan mener ikke, at han oprettede fansiderne for at vildlede journalister, men da han blev kontaktet legede han med.

Han synes, at medierne burde gøre mere for at få dokumentation inden de skriver lignende historier.

Beklager fejl

B.T.'s chefredaktør Pernille Holbøll mener, at mediet har ladet sig rive med af 'vanvidsshowet' i Qatar.

I artiklen, der nu har vist sig at være falsk, bringer B.T. nu en rettelse, hvor de er blevet bekendt med at manden ikke en inder, og de beklager fejlen.

- Der er derfor ikke hold i historien om, at der skulle være nogen i Qatar, hvis job er at hverve danske fans til f.eks. at gå på gaden eller på anden måde skabe 'dansk landsholds stemning' i Qatar, skriver B.T.

Mediano skriver også en officiel undskyld med overskriften 'Vi er blevet snydt af en falsk kilde'.