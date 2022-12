Dansker scorer vanvittig VM-gevinst

VM i Qatar har budt på flere store overraskelser og adskillige stjernespækkede landshold, der var spået til at kunne gå hele vejen, er allerede ude efter gruppespillet.

En mand fra Aarhus udnyttede overraskelserne til sin egen fordel, da han så en mulighed for at tjene en skilling på de vilde VM-kampe.

Han spillede 20 kroner på fire kampe, og de opsigtsvækkende resultater endte med at sikre manden hele 90.430.

'Det kan lyde smart, men jeg havde en fornemmelse af, at det ville ske. Jeg har altid set meget VM, så jeg ved jeg jo, at når de store er sikre eller næsten sikre på at gå videre, så skifter de meget ud og sparer nogle spillere, siger han til Danske Spil og fortsætter:

'Samtidig er der pres på de mindre hold, som skal ud at vinde,' fortæller den heldige aarhusianer.

Annonce:

Derfor valgte manden at satse på de svageste hold ifølge bettingfirmaerne, da gruppespillet ved VM i Qatar skulle afgøres.

Og dermed blev kampene mellem Japan-Spanien, Tunesien-Frankrig, Sydkorea-Portugal og Cameroun-Brasilien vise sig at blive en særdeles god forretning for manden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mandens vinderkupon. Foto: Danske Spil/Screenshot

God sommerferie

De mange penge skal dog ikke bruges på nye oddskuponer til VM, der fortsætter helt til 18. december.

Ifølge manden skal de måske bruges på en ferie.

”Ja, det er nok bare en stille og rolig opsparing til børnene – og måske til en god sommerferie til sommer,” siger manden.

Sommerferien kunne dog være blevet endnu mere luksuriøs, da gevinsten kunne være blevet endnu større.

'Jeg havde Australien over Danmark på en anden kupon, og det havde været sjovt, hvis jeg havde taget den med på denne her også. Så havde det jo været gange 10,' fortæller han.