Dansker vraget til VM: - Meget skuffet

Jonas Wind, Yussuf Poulsen, Kasper Dolberg og Andreas Cornelius.

Det var Kasper Hjulmands fire angribere ved VM-slutrunden i Qatar. De to førsnævnte klokkede ingen minutter, mens Dolberg og Cornelius efter et svagt efterår med skader og manglende form slet ikke ramte tidligere tiders niveau i ørkenstaten.

Skuffelsen blev kun større, da Danmark i den sidste gruppespilskamp mod Australien end ikke kom på tavlen, tabte med 0-1 og måtte rejse hjem langt før tid efter en sidsteplads i gruppen, hvor Andreas Christensen noterede sig som slutrundens eneste danske målscorer.

Det må alligevel have være ekstra brænde til Marcus Ingvartsens bål, da han kort inden VM gik igang, bankede kasser ind på stribe i Bundesligaen for Mainz 05. Angriberen håbede inderligt på en udtagelse.

- Jeg var meget skuffet. Jeg kendte til min situation omkring holdet, jeg har ikke spillet mange landskampe og var også skadet. Men jeg var i god form efter skaden og scorede en del mål, siger Marcus Ingvartsen til t-online.

Marcus Ingvartsen spillede sin eneste landskamp i marts sidste år, da Danmark slog Moldova 8-0. Foto: Jens Dresling.

26-årige Marcus Ingvartsen skiftede i sommer fra Union Berlin til Mainz 05, hvor cheftræner, Bo Svensson, havde i sinde at bruge Ingvartsen som angriber modsat hans lidt mere tilbagetrukne rolle i Union. Derfor håbede angriberen også, at Hjulmand kunne se en ide i at tage ham med.

- Det var en af grundene til, at jeg skiftede, da jeg kan spille oppe foran i Mainz, hvor jeg iøvrigt også ser mig selv. Så jeg mener, at jeg havde en realistisk chance for at komme med. Men istedet for at tage til Qatar med landsholdet, så er jeg hjemme og nyder en kort ferie.

Foto: Jan Fromme/Ritzau Scanpix

Marcus Ingvartsen lukkede efterårssæsonen af i Mainz i forrygende form, hvor han scorede fem gange i løbet af oktober. Indtil videre er det blot blevet til en enkelt landskamp for den tidligere FC Nordsjælland-bomber.

Angriberen har de sidste knap fire år spillet i Bundesligaen hos først Union Berlin og sidenhen Mainz 05. Meget af tiden er dog blevet brugt på flere forskellige skadesforløb, men afslutningen på efteråret gav lovninger om noget stort.