DBU-boss måber over FIFA: Helt uden fortilfælde

Jakob Jensen tordner mod FIFA.

DBU har valgt at droppe brugen af det omdiskuterede 'One Love'-anførerbind efter rådføring med de øvrige nationer, der havde planer om at gøre det samme.

Men inden DBU-direktør Jakob Jensen meldte den nyhed ud til DR og TV 2, nåede den skrivende presse at foreholde ham, hvad de havde tænkt sig at gøre, fordi Kasper Hjulmand på det netop overståede pressemøde skød det spørgsmål i retning af sin union.

Læs nedenfor, hvordan det interview forløb.

- Kasper Hjulmand vil ikke sende Simon Kjær på banen med det her anførerbind, hvis han risikerer et gult kort. Kan I i DBU ikke stille jer forrest og løbe den risiko?

- Den linje, vi har nu, har vi fulgt hele vejen. To ben. Kritisk dialog og sportslige præstationer. Vi ønsker, at de fodboldkampe, vi skal spile, skal vindes. Derfor trak vi også trøjen tilbage med 'Human Rights for All'.

- Et eventuelt gult kort er for mig at se i det her billede en lille risiko at løbe. I kan jo skifte anfører og så på den måde stille jer forrest og vise hele verden, at I vil gå på banen med det her anførerbind?

- Det er bestemt ikke en lille risiko at løbe. Det er et kæmpe pres at lægge over på spillerne, og det ønsker vi ikke. Simon Kjær er en fuldstændig fantastisk fodboldspiller for Danmark, og han skal ikke risikere et gult kort fra kampens start.

Foto: Lars Poulsen

- Det er en kæmpe risiko, og jeg vil også gerne sige, at det er med meget stor skuffelse, hvis det viser sig, at FIFA vælger at gøre det her. Det er efter min bedste overbevisning helt uden fortilfælde. Vi er syv nationer, der står sammen om det. Nu ønsker vi, at FIFA støtter os.

- Hvad gør I så? Med hvilke ord vil I angribe FIFA?

- Det vil jeg slet ikke tage stilling til. Det er med meget stor frustration og med meget stor skuffelse, hvis FIFA gør det her. Vi har diskuteret det med FIFA så sent som i går. Nu må vi se, hvad der sker. Men vi er mange, der er frustrerede over noget, som FIFA har kendt til så længe.

Det bliver dog slet ikke noget, som DBU skal tænke videre over.

For planerne er altså droppet. Derfor skal de nationer, der oprindelig havde tænkt sig at bruge det, i stedet benytte sig af FIFA's udstedte budskaber på anførerbindene fra kamp til kamp.

'One Love'-anførerbindet har regnbuefarver og bruges for at signalere, at man er imod diskrimination. Simon Kjær havde det på under de to Nations League-kampe i september mod Kroatien og Frankrig.

