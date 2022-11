DBU melder alt udsolgt til storskærmsvisning

Det kan godt være, at det er vinter, og VM ligger i Qatar.

Men i Bella Arena skal der nok blive fyret op under fodboldfesten, når tusindvis af danske fans samles for at se kampene på storskærm.

Billetterne til storskærmsvisningen af Danmarks kampe kunne hentes på DBU's hjemmeside torsdag klokken 10.00. Godt tre timer senere var alle billetter revet væk.

Det skriver DBU på Twitter.

Ifølge Bella Arenas hjemmeside kommer der over 10.000 danskere til kampene.

Halvdelen af billetterne blev i første omgang udbudt til DBU's fanklub-medlemmer, hvorefter alle fik adgang til de resterende billetter.

Bella Arena viser Danmarks kampe mod Frankrig og Australien på storskærm.

I forbindelse med Tunesien-kampen har man i stedet inviteret en række børnefamilier, grundet det skæve kamptidspunkt.

Ud over visningen af selve kampene kommer der en fanzone i Bella Arena, hvor der vil være forskellige aktiviteter.

VM i Qatar skydes i gang søndag 20. november.

Danmark spiller første kamp mod Tunesien 22. november klokken 14.00.

Den første kamp, der vises på storskærm i Bella Arena, er Frankrig-kampen 26. november klokken 17.00.

