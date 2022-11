DBU: Støtter ikke FIFA-præsident Infantino

Gult kort var den mindste straf, anførerne fra syv VM-nationer kunne se frem til, hvis de havde båret et anførerbind fra kampagnen One Love, fortæller Jakob Jensen

DBU trækker en streg i sandet.

Det er slut med støtten til FIFA-præsident Gianni Infantino.

I 2016 var han manden, der repræsenterede de samme værdier og holdninger som Danmark, men det gør han ikke længere.

Det er slut. Danmark kan ikke støtte Gianni Infantino.

Så nu trækker Danmark en streg i sandet og vil ikke længere stå bag den kontroversielle FIFA-præsident.

Jesper Møller på plads. Der var en sheik mellem ham og den kontroversielle FIFA-præsident, Gianni Infantino. Foto: Lars Poulsen.

- Vi er ikke blandt de 207 medlemslande ud af de 211 medlemslande, der støtter Gianni Infantino som FIFA-præsident næste år, fastslår han.

Efter flere dage i flyverskjul stillede DBU's formand, Jesper Møller, endelig op. For at forklare sig. For at tage trykket af et massivt krav for at fortælle om sin holdning til en række kontroversielle emner.

- Vi er nødt til at reagere nu. Det føler vi os nødt til. Det her er dybt kritisabelt, hvad der er foregået. Vi kommer til at få en afklaring på juridisk niveau på de her ting, forklarer Jesper Møller.

- Vi står i en ekstraordinær situation lige nu. Jeg er ikke bare skuffet. Jeg er vred. Jeg har aldrig oplevet noget lignende.

Endelig dukkede Jesper Møller op fra mørket. Her forklarede han, at DBU ikke længere støtter Gianni Infatino. Foto: Lars Poulsen.

- Vi skal også have en politisk afklaring. Vi kommer til at reagere sammen med de seks andre lande (Belgien, Tyskland, Wales, Holland, Tyskland, England og Danmark,red.), der ville spille med One Love-armbindet.

Danmark har ligesom de øvrige seks lande oplevet et grotesk forløb i forhold til at bære One Love-anførerbindet under VM.

19. september skrev de syv nationer, der har brugt det i Nations League, til FIFA og meddelte, at de ville bruge anførerbindet. For at signalere kærligheden er ens for alle.

Jesper Møller er helt uenig i, at han har været usynlig de seneste måneder. Foto: Lars Poulsen.

Men der kom intet svar fra FIFA.

DBU deltog igen på et møde med FIFA den 12. oktober, hvor de igen bad om et svar fra UEFA, men der kom intet svar.

DBU havde intet svar fra FIFA, da de rejste til VM 15. november.

Siden indledte DBU møder med de seks øvrige nationer med FIFA. Først 19. november indkaldte FIFA til et møde med de involverede nationer.

Her var beskeden fra FIFA, at de syv nationer ville blive sanktioneret med en bøde.

Jesper Møller hygger sig i æreslogen sammen med en sheik. Foto: Lars Poulsen.

Dagen efter 20. november er sagen på et endnu højere niveau i FIFA-systemet. Her trues de syv nationer med yderligere, men der er stadig tvivl om, hvordan man vil sanktionere.

21. november eskalerede situationen, da England blev kaldt til møde med besked om, at det ville få sportslige konsekvenser, hvis England spillede med One Love-armbindet.

- Jeg gav udtryk for min klare holdning over for Infantino tirsdag, da Danmark spillede. Vi må have afklaret nogle ting nu, så vi kan komme videre, siger Jesper Møller, der ikke kan finde en modkandidat til præsidenten ved valget næste år, fordi fristen er udløbet.

- Det er ingen hemmelighed, at vi alle er forundrede og uenige i, at vi ikke kan få lov at bruge de anførerbind, siger han.

Jesper Møller mener, at der nu skal arbejdes politisk i forhold til de uenigheder, der er med Gianni Infantino. Foto: Lars Poulsen.

Første gang, Jesper Møller viste sig offentligt i Qatar, var det i selskab med fodboldens mest kontroversielle personlighed lige nu – FIFA-præsident Gianni Infantino.

Det var tirsdag eftermiddag på Education City Stadium, hvor han før kampen mellem Danmark og Tunesien blev set på fotos i VIP-logen sammen med Gianni Infantino og tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, der ved lejligheden stod med et champagne-glas i hånden.

Under kampen sad FIFA-præsidenten og Jesper Møller i æreslogen kun adskilt af en sheik.

- Jeg er bestemt ikke tilfreds med at blive kaldt racist eller hykler. Det er uacceptabelt. Det har jeg tilkendegivet over for FIFA's præsident. Lad mig sige det sådan, at vi ikke er enige. Vi må prøve at få afklaret nogle ting nu, så vi kan komme videre.

Jesper Møller på vej væk fra pressemødet, hvor han forklarede, at DBU ikke længere støtter Infantino. Foto: Lars Poulsen.

På trods af, at Jesper Møller er politisk valgt, har han de seneste måneder sendt direktør Jakob Jensen foran sig.

- Jeg køber ikke den med, jeg har gemt mig. Den holder altså ikke. Jeg har stået til rådighed i en række sammenhænge, men jeg døjer med at genkende flere af jer her på de møder, hvor jeg har deltaget de seneste måneder, siger Jesper Møller.

