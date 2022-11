DBU-storsponsor: - Vil ikke bruge én krone i Qatar

Uacceptable forhold for migrantarbejdere, korruption og et uværdigt syn på minoritetsgrupper.

Det er blot nogle af de faktorer, der har betydet, at storsponsor for det danske herrelandshold, Forenet Kredit, har valgt at holde sig væk fra VM i Qatar.

Og den seneste uges varmeste kartoffel i fodboldverdenen nemlig det omdiskuterede OneLove-armbind, som blev for meget for FIFA og styret i Qatar, der forbød armbåndet.

Et valg, der bekræfter DBU's storsponsor i deres fravær under slutrunden.

- FIFA’s ageren, hvad angår trøjebudskab og One Love-armbåndet, bekræfter os i, hvorfor vi har valgt at blive væk fra slutrunden og ikke på nogen måde promovere FIFA eller legitimere Qatars værtskab, da de rammer, som slutrunden afvikles under, ikke harmonerer med vores værdigrundlag, siger presseansvarlig for Forenet Kredit, Jørgen Thomassen Hybler.

Annonce:

- Vi tager skarp afstand fra FIFA og er skuffede og forundrede over, at et universelt budskab om kærlighed og mangfoldighed på et armbånd er blevet afvist under trusler om sportslige sanktioner.

Han sammenligner situationen om budskabet Human Rights for All, der skulle have erstattet foreningens logo på landsholdets træningsdragter, men som også blev forbudt af FIFA.

Artiklen fortsætter under billedet...

Det omtalte OneLove-armbind, der flere nationer ville spille med under VM i Qatar, men FIFA sagde forbød det i sidste øjeblik. Foto: Staff/Ritzau Scanpix

Dybt kritisabelt

Senest har den tyske supermarkedskæde Rewe trukket støtten fra det tyske landshold, da det tyske forbund ligesom det danske valgte at bøje sig for forbuddet.

De danske sponsorer har dog ikke valgt at trække støtten fra det danske mandskab, men støtter i stedet op om DBU's såkaldte kritiske dialog i Qatar.

- DBU er blandt de fodboldforbund, der har været mest konsekvente i deres kritik af FIFA’s VM-slutrunden i Qatar de seneste år. Og i går tog de igen markant afstand fra FIFA’s ageren og FIFA-præsident Gianni Infantino. Det støtter vi op omkring, siger Jørgen Thomassen Hybel.

På trods af at DBU’s formand ikke vil afvise, at Danmark melder sig ud af FIFA, så er det ifølge Ekstra Bladets sportskommentator et helt urealistisk scenarie På trods af at DBU’s formand ikke vil afvise, at Danmark melder sig ud af FIFA, så er det ifølge Ekstra Bladets sportskommentator et helt urealistisk scenarie

Annonce:

- Ligesom vi bakker DBU op i at eftersøge alle de muligheder de har både juridisk, politisk og på anden vis i og omkring FIFA i forhold til at påvirke tingene i en positiv retning både i forbindelse med og efter VM-slutrunden, tilføjer han.

Han mener, at det er stærkt kritisabelt, at FIFA har truet en række hold, herunder Danmark, med sportslige sanktioner, hvis man gik på banen med One Love-armbåndet. Endda uden, at det tilsyneladende blev gjort helt klart fra FIFA’s side, hvilke sanktioner, der konkret var tale om.

Artiklen fortsætter under billedet...

Et par af de danske stjerner under et træningspas i Qatar. Som det kan ses er der ingen logoer fra Forenet Kredit på dragterne. Foto: Mads Claus Rasmussen.

Ingen logoer

Forenet Kredit blev præsenteret som en såkaldt storsponsor i 2021, og i foråret blev de officiel trøjesponsor, som betyder, at landsholdet har foreningens logo på alt deres træningstøj.

Men ved samme offentliggørelse blev det gjort klart, at trøjesponsoratet ikke indebar at Forenet Kredits logo skulle være på trøjerne under VM i Qatar.

Udover fysisk og økonomisk fravær ønskede foreningen nemlig ikke, at være 'synlig' ved slutrunden.

Annonce:

- Vi har ingen medarbejdere i Qatar, vi har ingen aktiviteter i Qatar, vi har ingen eksponering, vi har ingen reklamer, vi har ingen logoer hverken på tøj eller sponsorvæg, vi har ingen synlighed overhovedet og vi har ikke én eneste kampbillet i omløb, siger Jørgen Thomassen Hybel.

- Vi har ikke brugt en krone i Qatar, og det kommer vi heller ikke til, da vi ikke ønsker at promovere eller legitimere Qatars værtskab eller FIFA, tilføjer han.

Fint fyrværkeri, flotte skyskrabere, pæne stadions. Det er, hvad regimet i Qatar gerne vil vise dig fra VM i Qatar. Men tager man bare lidt væk fra det funklende centrum, er der en helt anden virkelighed, som Ekstra Bladets Jan Jensen tager dig med igennem her

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvad tjener de danske VM-stjerner? Med Ekstra Bladet+ får du et unikt indblik i lønhierarkiet på landsholdet. Få det fulde overblik over samtlige spillere LIGE HER.

Blodbold: Fodbold på de dødes grave