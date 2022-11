DBUs tavse formand: Undgår alle konflikter

Kan du finde en nål i en høstak, kan du også få Jesper Møller i tale!

DBUs formand er i sandhed en mand, der har mistet ordet.

Det er ikke sket over natten, men det har været en løbende proces over de senere år, efterhånden som de kritiske spørgsmål er taget til.

Og når de kommer, så gemmer han sig. Han er blevet ekspert i aldrig at træde frem på den store scene, når der er bølgeskvulp i farvandet.

Jesper Møller i æreslogen ved Danmarks åbningskamp mod Tunesien. Foto: Lars Poulsen.

Når der er kontroversielle emner på dagsordenen. Når han skal stå på mål for sin organisation eller de store debatter internationalt.

Så sender han sine embedsmænd, Jakob Jensen og Peter Møller, frem i forreste linje for at forklare, diskutere og tage ’tæskene’.

Når Jesper Møller ved en sjælden lejlighed træder frem, sker det oftest i trygge rammer på Danmarks Radio.

Jesper Møller sad som næstformand i DBU, da Qatar i 2010 blev valgt som VM-værter.

Jesper Møller og DBU-direktør Jakob Jensen i forbindelse med Nations League-kampen mod Frankrig på Stade de France i sommer. Foto: Lars Poulsen.

Men der gik altså fem år, før DBU pludselig blev kritiske og ikke var begejstrede for Qatar som VM-værter. I 2014 – året inden unionen blev kritiske – sendte DBU flere af sine ungdomshold på gratis træningsture til diktaturstaten Qatar.

Da den norske præsident Lise Klaveness gik på talerstolen til FIFA-kongressen i marts og krævede forandringer og forbedringer på menneskerettigheds-området, fik den kun forkølet opbakning fra Jesper Møller.

Kasper Hjulmand i selskab med Jesper Møller ved FIFA-kongressen i marts. Foto: Lars Poulsen.

Jesper Møller har på ingen måder været frontløber i hele Qatar-debatten. Han har været på kritiske dialog-rejser et par gange til Qatar. Men den kritiske dialog er svær at tage alvorlig, når der ikke er nogen at føre dialog med.

Aktuelt befinder FIFA, det internationale fodboldforbund, sig i en alvorlig krise. Ikke kun på grund af valget af Qatar som VM-værter, men i lige så høj grad på grund af præsident Gianni Infantinos opførsel.

Den kontroversielle præsident er en mand Jesper Møller ellers har haft stor tillid til.

Da han blev valgt i 2016, hed det:

- Ud fra det, der er kommet frem, vurderer vi, at Infantino er den stærkeste af de kandidater, der stiller op. Det er ham, der svarer til de holdninger og værdier, vi har i Danmark og de nordiske lande, sagde Jesper Møller.

Jesper Møller støttede Infantino i 2016, da han blev valgt. Mon DBU stadig støtter FIFA-præsidenten? Foto: Lars Poulsen.

Jesper Møller er uddannet advokat. I mange år havde ham praksis i Aalborg, men den droppede han, da han blev fuldtidsformand for DBU. Siden har han også været en del af ejerkredsen i Advokatfirmaet.dk, der dog gik i opløsning sidste år.

Han er nordjyde, født i Skørping, holder med AaB og Chelsea, er ugift og har ingen børn.

Jesper Møller kom i DBUs bestyrelse tilbage i 1998. Han blev valgt som formand for DBU i 2014, siden er han blevet genvalgt to gange. Senest i foråret.

I sin tid som formand har Jesper Møller senest slået på tromme for et stort stadion i Storkøbenhavn med plads til 50.000 tilskuere, hvor DBU skal smide et større millionbeløb i projektet, lige som han gerne ser DBUs administration får hovedsæde ved Parken. Han ser også gerne et nationalt træningscenter for landsholdene, uden det endnu har ført til konkrete planer.

Jesper Møller har fået fire år til på posten som formand, men han sidder på Divisionsforeningens mandat.

Jesper Møller gemmer sig og sender sine embedsmænd foran sig. Det svarer lidt til, at Mette Frederiksen sender Barbara Bertelsen foran sig i politiske spørgsmål. Foto: Lars Poulsen.

Det er Thomas Christensen, næstformand for DBU og formand for Divisionsforeningen, der er den stærke mand. Han sender via tv-aftalen millioner retur til DBU hvert år.

Han er den mest magtfulde mand i dansk fodbold, selv om han altid holder sig i baggrunden. Og det er ham, der kan fjerne tæppet under Jesper Møller, hvis han vil.

Men Thomas Christensen har ingen interesse i at være formand for DBU.

Scorer 1,2 mio. kr. på UEFA-toppost

Jesper Møller er kommet højt på strå i den internationale fodboldverden. DBU-formanden er ikke længere lønnet af DBU, fordi han sidder i den magtfulde eksekutivkomité, hvor han årligt hæver 1,2 mio. kr.

Da Jesper Møller blev valgt som formand i 2014, lagde han sin lønseddel frem for at vise, han gik 80.000 kr. ned i løn på grund af DBUs økonomiske situation, der dengang var kritisk.

Han fik ved den lejlighed 743.340 kr. om året i løn.

Men den lønudvikling har hurtigt fået andre ben at gå på de senere år.

Jesper Møller får 1,2 mio. kr. i løn om året som medlem af UEFAs eksekutivkomité. Han har frasagt sig honoraret som DBU-formand. Det befinder sig på nogenlunde samme niveau. Foto: Lars Poulsen.

Hensigten er, at DBUs formand skal have en løn, der svarer til, hvad en borgmester tjener i en mellemstor kommune som Aalborg og Odense.

Men siden 2020 har Jesper Møller ikke været lønnet af DBU.

I 2019 blev han indvalgt i UEFAs eksekutivkomité, hvor han årligt får et vederlag på 1,2 mio. kr. for at sidde i det mest magtfulde organ i europæisk fodbold.

Jesper Møller har fortalt vidt og bredt, han ikke skal have dobbelthonorar. Derfor sparer DBU hans formandshonorar så længe han også er indvalgt i UEFA.

I 2023 er Jesper Møller på valg igen til UEFAs eksekutivkomité, hvor han dog kan forvente, han skal kæmpe for pladsen, fordi den åbenmundede norske formand Lise Klaveness har i sine at stille op.

Og hun holder ikke sin mund. Hun er stærkt kritisk overfor, hvad der foregår på de bonede gulve i fodboldens lukkede verden.

Her er de ti spørgsmål, vi gerne vil stille Jesper Møller

1. Støtter du som DBU-formand Gianni Infantino som FIFA-præsident?

2. Hvorfor kom Europa ikke med en anden kandidat til præsidentvalget end Infantino?

3. Kan I leve med Infantino som præsident de næste fire år?

4. Hvad synes du om den tale Infantino holdt i lørdags før VM-begyndte?

5. I 2016 støttede i Infantino med følgende begrundelse: Ifantino er den stærkeste af de kandidater, der stiller op. Det er ham, der svarer til de holdninger og værdier, vi har i Danmark og de nordiske lande, siger Jesper Møller. Repræsenterer han stadig de holdninger og værdier?

6. Hvorfor stod I ikke fast overfor FIFA og statuerede et eksempel ved at spille med One Love anførerbindet?

7. Synes du det giver mening at tale om fortsat kritisk dialog, når man ikke har nogen at føre den dialog med?

8. Du er blevet beskyldt for at være usynlig i månedsvis, hvorfor har du som politiker sendt direktør Jakob Jensen foran dig?

9. Synes du ikke det er forkert, at det er en embedsmand, der skal svare på spørgsmål? Det svarer til Mette Frederiksen sender Barbara Bertelsen i front

10. Du sad som næstformand i DBU, da Qatar blev valgt som vært i 2010, hvorfor gik der fem år før, I begyndte at være kritiske overfor Qatar som VM-værter?

