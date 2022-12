De gør det igen: Frankrig buldrer i VM-finalen

C'est magnifique!

For Frankrig kan sige 'bonjour' til sin anden VM-finale i streg efter en 2-0-sejr over Marokko i en dramatisk semifinale.

Hele verden kan nu glæde sig til mødet mellem PSG-holdkammeraterne Lionel Messi og Kylian Mbappé, når det på søndag skal afgøres, om Argentina eller Frankrig får lov til at løfte det mytiske trofæ.

Kongen mod prinsen.

Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Marokko har været VM's store overraskelse.

De rødklædte outsidere stod over for deres vigtigste kamp til dato, og med 50.000 landsmænd i ryggen på Al Bayt Stadium var lyd-krigen på forhånd vundet.

Akrobatik og svinske tacklinger

På grønsværen var det en anden snak.

Ja, det detonerede, før seerne kunne nå at hente kaffe. En marokkansk fejl på midtbanen kostede dyrt, bolden dumpede så ned til Theo Hernandez, der på akrobatisk vis tæskede kuglen i kassen til 1-0 i det femte minut.

Senere saksesparkede Marokkos midtstopper El Yamiq bolden mod mål, men franskmændene slap med skrækken. Det var i sandhed akrobatikkens aften.

Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Foto: Fabrizio Bensch/Ritzau Scanpix

Der blev formentlig bandet og svovlet i det marokkanske omklædningsrum, for de kom ud til anden halvleg som et forvandlet hold.

Kombinationerne var til tider en fryd at kigge på, chancerne var store, og kontrasten var slående, da Sofyan Amrabat savede Mbappé midt over minuttet efter uden at modtage en advarsel. End ikke et frispark. Den mexicanske dommer - César Arturo Ramos - lignede en mand, der havde mistet overblikket.

Og så viste den franske superstjerne, at han er en kommende konge af fodboldverdenen, da Mbappé på overlegen vis tryllede sig igennem Marokkos defensive bolværk og fandt netop indskiftede Randal Kolo Muani.

2-0. Sejren var i hus.