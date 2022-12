De har aldrig set det før: Ronaldos status i fare

For første gang er Cristiano Ronaldos status på det portugisiske landshold til debat

Hvis nogen har kunnet føle sig sikker på sin landsholdsplads de seneste 15 år, har det været Cristiano Ronaldo.

Men 37 somre på bagen og ingen arbejdsgiver får åbenbart portugiserne til at tvivle på den ellers så ubestridte konge med 194 (!) landskampe på samvittigheden.

Det fortæller den portugisiske sportsjournalist Luis Marcal til VG.

– Jeg læser sportsaviserne hver dag, og i dag er det første gang, der sås tvivl, om Ronaldo bør spille eller ej, siger han.

Det udsagn bakkes op af en afstemning på den store sportsavis A Bola's hjemmeside, hvor 70 procent mener, at Cristiano Ronaldo bør sættes af holdet til ottendedelsfinalen mod Schweiz.

Og selvom man skal tage den slags afstemninger med et gran salt, så er det noget, man interesserer sig for i Portugal.

– Da han var på toppen, elskede 90 procent af folket ham. Resten lod sig provokere af opførslen. Nu mener et stort flertal, at han bør være på bænken, fortæller en anden journalist Rogério Azevedo i A Bola.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Cristiano Ronaldo var ikke glad for at blive skiftet ud mod Sydkorea. Portugal var dog videre allerede inden kampen. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Med til historien hører det, at Cristiano Ronaldo var tosset, da han blev skiftet ud efter en time i kampen mod Sydkorea, som Portugal tabte 1-2. I den forbindelse bad han en sydkoreansk spille holde kæft, fordi han bad Ronaldo skynde sig af banen.

Portugals landstræner Fernando Santos blev efterfølgende forholdt reaktionen fra Cristiano Ronaldo, og den brød han sig ikke om.

- Om jeg har set billederne? Ja, og jeg kunne ikke lide dem. Slet ikke. Nu er alt det her også lukket omkring det problem, skyndte den 68-årige landstræner sig at sige, inden han fuldstændig afviste at kommentere, om Ronaldo starter på banen i ottendedelsfinalen.

Cristiano Ronaldo startede inde i alle tre gruppekampe og står noteret for et enkelt mål. Han har i alt scoret 118 gange for Portugal.

Kampen mod Schweiz spilles tirsdag aften klokken 20 og kan følges direkte på ekstrabladet.dk.