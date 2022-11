De ved det godt

Det danske landshold er under massivt pres, det så man ved den afsluttende træning, hvor spillerne var fokuserede på opgaven, der venter

- Vi vil gerne vinde noget!

Kasper Hjulmand har sagt det igen og igen. Simon Kjær har gentaget det.

Hele Danmark har hørt det.

Det danske landshold drømmer stort og er rejst til VM i jagten på at spille med helt til sidst.

Det kan godt være, at forventningerne er skudt i vejret, men det kommer ikke kun fra danskerne, men også fra landsholdstruppen.

Kasper Hjulmand lægger sidste hånd på detaljerne før den afgørende træning inden skæbnekampen mod Australien. Foto: Lars Poulsen.

Gode resultater skaber forventninger. Sådan er vilkårene endnu engang.

Hjulmand, Kjær og Eriksen er ikke taget til den kontroversielle slutrunde i Qatar for at rejse hjem efter gruppespillet.

Den tanke har formentlig slet ikke strejfet Kasper Hjulmand, før VM blev skudt i gang.

For den slags tanker har landstræneren ikke. Han tænker den positive udgang på, hvad der kan ske.

Men lige nu befinder Danmark sig i et minefelt mellem succes og fiasko.

Det er sådan vilkårene er i topsport. Der er ingen gylden middelvej, når man som Danmark har bragt sig i en kritisk situation.

Fokus og koncentration ved den afsluttende træning hos Simon Kjær og holdkammeraterne. Danmarks kaptajn er klar til at spille onsdag. Foto: Lars Poulsen.

Løser Danmark opgaven mod Australien, er VM-slutrunden godkendt. Så er det acceptabelt og som forventet, at de spiller sig videre fra gruppespillet.

Ingen kan kritisere, hvis endestationen bliver 1/8-finalen, selv om ambitionerne er til meget mere.

Men ryger de ud efter gruppespillet, kan Kasper Hjulmand ikke undgå stemplet: Fiasko på Danmarks VM-deltagelse.

Det vil stå bøjet i neon i mange år ud i fremtiden. Ligesom VM-slutrunden i 2010, hvor Danmark ’bare’ skulle besejre Japan i den sidste gruppekamp, men tabte 1-3 og røg hjem på hurtig returbillet.

Danmark står lige nu i præcis samme situation som for 17 måneder siden. De skulle besejre Rusland for at komme videre til EM.

De løste opgaven og nåede semifinalen.

Danmark var under pres sidste år, da de skulle besejre Rusland for at gå videre. Nu er de i en tilsvarende situation. Foto: Lars Poulsen.

Nu står de der igen. Men som Simon Kjær sagde lørdag efter nederlaget til Frankrig

- Mentalt tror jeg vi befinder os et langt bedre sted nu, end tilfældet var sidste sommer.

Der er ingen grund til at modsige anføreren. Danmark er mentalt et langt bedre sted nu. Til gengæld kan man godt stille spørgsmålstegn ved det spillemæssige.

For her har Danmark endnu ikke ramt skiven. Langtfra.

Jo, det blev bedre mod Frankrig, men de store profiler så som Kasper Schmeichel, Pierre-Emile Højbjerg og Christian Eriksen kan man godt tillade sig at have større forventninger til, end de vi foreløbig har set ved VM.

Dagen før skæbnekampen var ansigterne lagt i de rette folder på træningsbanen ved den afsluttende træning. Alvorlige, fokuserede og koncentrerede.

Kasper Hjulmand hev Jesper Lindstrøm og Mikkel Damsgaard til side. Instruerede og forklarede. For det er dem, der skal åbne Australien. Dem, der skal slå den afgørende pasning i feltet. Dem, der skal bringe troen og håbet tilbage for danskerne.

Jesper Lindstrøm og Mikkel Damsgaard får instrukter af Kasper Hjulmand før den afsluttende træning, inden onsdagens kamp mod Australien. Foto: Lars Poulsen.

DBU's formand er en sjælden gæst på træningsbanen. Tirsdag var han på plads og i samtale med fodbolddirektør Peter Møller og chef for landsholdet Christian Nørkjær. Foto: Lars Poulsen.

Ude på sidelinjen stod en meget sjælden gæst til landsholdets træningspas, DBU-formand Jesper Møller, i mørke bukser og blå skjorte, i samtale med fodbolddirektør Peter Møller og landsholdets chef Christian Nørkjær.

I den påklædning lignede han en mand, der var gået forkert. Men det var han ikke.

DBU's formand ville sende et signal til landsholdstruppen om tilstedeværelse før skæbnekampen mod Australien.

Onsdag er Kasper Hjulmand og Danmark i minefeltet mellem succes og fiasko. Der findes ingen gylden middelvej den aften!

Det er alt eller intet!

