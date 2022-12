Den europæiske forbandelse

Brasilien måtte endnu engang se sig slået af et europæisk hold i knockout-fasen ved VM. Det er femte slutrunde i streg, at brasilianerne bliver slået ud af et land fra Europa

Så skete det igen.

De helt store VM-favoritter fra Brasilien måtte endnu engang tage tidligt hjem fra en VM-slutrunde, efter de krydsede klinger med et europæisk hold.

Kroatien sendte nemlig fredag aften Brasilien hjem efter en dramatisk kvartfinale, der skulle afgøres på straffespark.

Og netop de europæiske hold har i lange tider været et kæmpe problem for de brasilianske verdenstjerner.

I 2006 slog Frankrig Brasilien ud i kvartfinalen. Foto: Lionel Cironneau/Ritzau Scanpix

Faktisk skal vi hele 20 år tilbage for at finde Brasiliens seneste sejr over et europæisk hold i knockout-fasen ved VM. Dengang gik Brasilien hele vejen og slog både Belgien, England, Tyrkiet og Tyskland på vej til guldet i 2002.

Men siden da har det brasilianske landshold ikke formået at vinde en knockout-kamp over et europæisk hold.

I 2006 stod Frankrig i vejen, mens Holland smed sydamerikanerne ud i 2010.

Og de fleste husker nok Tysklands 7-1 afklapsning af Brasilien i 2014.

I 2018 blev Belgien endestationen.

Brasilien blev ydmyget på hjemmebane, da de faldt totalt sammen og tabte med 1-7 til Tyskland i semifinalen ved VM i 2014. Foto: Thomas Eisenhuth/Ritzau Scanpix

Nu - i 2022 - gentager historien sig for femte gang, efter at Kroatien har sendt de dansende brasilianere på en flyver hjem tværs over Atlanten.

En sand forbandelse, der efterhånden må hjemsøge det fodboldelskende folkefærd i Brasilien.

Dødskysset

En anden spøjs detalje, der kommer til at hjemsøge Brasilien, er spillere, der kysser bolden før de sparker straffespark.

Af de fire brasilianere, der nåede at sparke i straffesparkskonkurrencen mod Kroatien, kyssede to af dem bolden - Rodrygo og Marquinhos.

Og hvad skete der?

De brændte selvfølgelig begge to, hvilket betød at Brasilien tabte kvartfinalen.

Der var en forbandelse over at kysse bolden i kvartfinalen mellem Brasilien og Kroatien. Foto: Hannah Mckay/Ritzau Scanpix

