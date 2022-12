Derfor slog det helt klik for legenden

Den tidligere FC Barcelona-stjerne og nuværende præsident for Camerouns fodboldforbund, Samuel Eto’o, er kommet i modvind i forbindelse med VM i Qatar.

Mandag aften begyndte en video at florere, hvori man kan se Eto’o sparke en anden mand ned ude foran det såkaldte Stadium 974, hvor opgøret mellem Brasilien og Sydkorea skulle spilles.

Og nu forklarer manden, der var i den modtagende ende af sparket, sig. Han er en algiersk YouTuber ved navn Sadouni SM, og han har udgivet en video om episoden, skriver det franske medie RMC Sport om hele bataljen.

Her forklares det, at Sadouni SM blev ved med at råbe 'Gassama! Gassama!' til Samuel Eto’o.

Det er en hentydning til den gambiske dommer Bakary Gassama, der dømte Camerouns sejr over Algeriet, som sendte førstnævnte til VM. Gassama er siden blevet anklaget af algierske fans for at være købt og betalt af Cameroun.

Annonce:

- Jeg gjorde det her for Algeriet, siger Sadouni SM i videoen ifølge RMC Sport.

Han viser også mærker på arm og ansigt frem i videoen, mens han siger:

- Han (Eto’o, red.) ødelagde mit kamera og min mikrofon.

Samuel Eto'o har tirsdag eftermiddag delt en undskyldning på det sociale medie Twitter, hvori han beklager udbruddet, mens han samtidig også fortæller, at han af Sadouni SM blev anklaget for korruption og snyd, hvilket han vil have Algeriet til at reagere på.