- Thomas Delaney har en karakter og en personlighed, der smitter af på resten af spillerne, derfor er det et stort tab for os, siger Morten Wieghorst

Mens Frankrig mistede venstrebacken Lucas Hernandez resten af VM, så blev Danmark også en spiller færre i truppen, da Thomas Delaney måtte trække stikket oven på den knæskade, han pådrog sig i slutningen af første halvleg mod Tunesien.

- Det er et meget stort tab for os, at Thomas nu er rejst hjem.

- Han har karakter, er en personlighed, der betyder rigtig meget for de andre spillere i truppen, forklarer assisterende landstræner Morten Wieghorst.

Thomas Delaneys fravær er et kæmpe tab for Danmark, fordi han er ekstremt dygtig til at styre presspillet, mener Morten Wieghorst.

Han uddyber:

- Samtidig er han en spiller, der er meget dygtig til at styre vores presspil. Han er dynamisk og er dygtig til at dække banen, fordi han kan dirigere sine holdkammerater, siger Wieghorst, der ikke lægger skjul på, han virkelig føler med Thomas Delaney oven på den triste besked, at VM nu er slut.

- En drøm bliver nu taget fra ham. Han har kæmpet for at være med. Jeg kan sagtens sætte mig i hans sted lige nu. Det er ikke spor sjovt, siger Morten Wieghorst.

Thomas Delaney måtte trække stikket kort før pausen, da Danmark mødte Tunesien. Foto: Lars Poulsen.

Nu venter fire ugers genoptræning for Delaney, så han kan blive klar til La Liga genoptages 29. december, hvis altså karrieren skal fortsætte i Sevilla.

FC København kan ligne et seriøst bud på midtbanedynamoen måske allerede her i januar-vinduet.

Med Delaneys fravær åbner det for nye muligheder for trænerteamet til startformationen mod Frankrig.

Christian Nørgaard er klar til at spille, men han har ikke kræfter til 90 minutter, siger Morten Wieghorst. Foto: Lars Poulsen.

Mathias Jensen er den, der måske byder sig mest til, mens Christian Nørgaard også kan være en seriøs mulighed, selv om hans kampform ikke er optimal.

- Christian har set fin ud. Der er lagt en plan for ham, fordi han ikke har spillet meget de seneste måneder.

- Han har set stærk ud til træning. Han kan sagtens spille, men det er tvivlsomt om han kan spille 90 minutter mod Frankrig. Vi har også et par alternative muligheder centralt, erkender Morten Wieghorst.

En løsning mod Frankrig kan også blive at rykke Christian Eriksen længere tilbage og så give plads til Jesper Lindstrøm på en offensiv position.

Christian Eriksen har i flere kampe for Manchester United spillet i en lidt dybere rolle på midtbanen.

