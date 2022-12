- Det er helt urimeligt

Mens australierne jubler over videre VM-avancement, får de danske landsholdsherrer hårde ord med på vejen hjem

Debatten har været parkeret i nogle dage, men torsdag fik den ben at gå på igen. Debatten om menneskerettigheder, Qatar og One Love-armbind har været en faktor for den totale VM-fiasko, men det er urimeligt overfor spillerne, mener Kasper Hjulmand

Hvis der er en ting, der er gået igen under landsholdets VM-slutrunde i Qatar, så er det DBU's klare budskab om at beskytte spillerne.

For enhver pris.

Også selvom de unægteligt har en gigantisk andel i det pinlige exit, der fandt sted på Al Janoub Stadium onsdag aften.

Efterfølgende erkendte flere af spillerne - heriblandt Simon Kjær og Andreas Christensen - at problematikker, dilemmaer og overvejelser udenfor banen i Qatar har fyldt, uden at de specifikt betegner det som en undskyldning for ét point i tre kampe mod henholdsvis Tunesien, Frankrig og senest Australien.

Dagen derpå er ordlyden den samme fra hele holdets sherif, Kasper Hjulmand.

- Det er ikke en undskyldning. Men om det har haft påvirkning på det hele? Det vil være mærkeligt at tro andet, men der er ingen tvivl om, at det er urimeligt overfor spillerne. Uanset hvad pokker de gør i den her sammenhæng, så ville de gøre noget forkert.

- Det er det billede, jeg kan se. Uanset hvad de gjorde, så var der en følelse af, at man ikke kunne gøre noget rigtigt. Det har fyldt. Selvfølgelig har det det, sagde landstræneren fra pressepodiet.

Kasper Hjulmand flyver sammen med resten af landsholdet hjem torsdag eftermiddag. Foto: Lars Poulsen

Kasper Hjulmand henviser til de stærke reaktioner fra fans og medier ovenpå DBU-beslutningen om at droppe brugen af det regnbuefarvede One Love-armbind, der kunne have udløst 'sportslige sanktioner' af FIFA.

Sidste onsdag markerede en dag, hvor DBU-ledelsen - administrerende direktør Jakob Jensen, fodbolddirektør Peter Møller og formand Jesper Møller - adresserede mediestormen, som landsholdet pludselig rendte ind i.

Og Kasper Hjulmand mener stadig, det er forkert at spørge spillerne til, hvad de mener om manglende menneskerettigheder.

- Debatten omkring Qatar har haft et langt optræk. Jeg synes, den har været ekstrem svær.

- Jeg er meget misundelig på de af jer, der mener I har svaret. Jeg er bygget sådan op, at jeg ikke er så meget for 'absolutter'.

- Jeg har selv syntes, at det har været tegnet sådan op, at man enten er for menneskerettigheder eller også er man ligeglad og bare vil spille fodbold. Det er forkert.

Peter Møller har været en mand i vælten under hele VM. Foto: Lars Poulsen

Fra solstrålehistorien under EM til det totale VM-kollaps er der kun gået et halvandet år.

Og læring har der været nok af, tilføjer fodbolddirektør Peter Møller.

- Spillerne har været åbne for at svare på spørgsmål, men da FIFA viste deres sande ansigt med trusler, der havde jeg ikke set det blive så voldsomt. Det er en erfaring, jeg tager med mig videre.

