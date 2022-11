Det er ude af hans hænder: Hjulmand stoler på dem

- Der er meget kvalitet i den franske trup, så jeg er sikker på, at dem, der får chancen, vil gøre alt for at vise sig frem på bedste vis, siger Kasper Hjulmand

Kasper Hjulmand bruger ikke så meget energi på det.

For han kan alligevel ikke gøre noget ved det.

Men han har trods alt et stille håb om, at Frankrig spiller sig ud og ikke lægger sig fladt ned mod Tunesien i den sidste gruppekamp.

For det har en betydning for de danske muligheder videre ved VM.

Kasper Hjulmand håber de franske reserver spiller sig ud, så Tunesien får ørerne i maskinen onsdag. Foto: Lars Poulsen.

Frankrig har vundet gruppen. De har intet at spille for. Derfor har den franske landstræner Didier Deschamps også gjort det klart, at der kommer rokeringer og udskiftninger i 25 mandstruppen til den sidste betydningsløse gruppekamp onsdag.

- Der er utrolig meget kvalitet i den franske trup. Hvis Deschamps skifter mange spillere, så er jeg sikker på, at de nye har et stort behov for at vise sig frem. Vise hvad de kan, siger Kasper Hjulmand, der har et langt større fokus på sine egen spillere frem mod onsdagens afgørende opgave.

Selv om Frankrig aktuelt mangler fem reelle startere, der er ude med skader, så har Descramps så stor en bredde, at spillerne i den nederste halvdel af den franske B-trup er konkurrencedygtige på øverste niveau ved VM.

Kasper Hjulmand forventer, at spillerne kommer op i tempo og tager nye skridt for at besejre Australien onsdag. Det er alt eller intet. Foto: Lars Poulsen.

- Vi glæder os til at møde Australien. Det bliver en helt anden opgave, fordi vi skal møde et hold med en enorm teamspirit og et meget stort fodboldhjerte. Vi har respekt for den måde, de spiller på.

- Vi ved også godt, hvor meget det betyder for dem at være med ved VM. Men vi er også et mandskab med enorm passion og kærlighed til spillet og hinanden.

- Det her er alt eller intet. Og det har vi prøvet før. Vi har ingen problemer med at være under det pres, forklarer landstræneren.

Han vil onsdag gerne se et dansk mandskab, der kommer op i tempo og spiller lidt mere løssluppent end vi hidtil har set under VM-slutrunden.

Simon Kjær var fremme at dirigere fra bænken under opgøret mod Frankrig, hvor han havde en lårskade. Han ventes at være klar til opgøret onsdag. Foto: Lars Poulsen.

- Vi skal have mere boldtempo, flere løb i dybden og fange dem ude af positioner. Jeg forventer vi kan tage nogle skridt i den retning, hvis vi skal besejre Australien.

Andreas Skov Olsen og Simon Kjær var ikke i kamp mod Frankrig, fordi de sloges med småskader.

Skov Olsen har haft problemer med hoften, mens Simon Kjær har et ømt lår.

- Det er vores klare forventning, at de bliver klar til kampen onsdag mod Australien, siger Kasper Hjulmand.

