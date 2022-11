Det kom helt bag på mig

Historien om Alexander Bah er fortællingen om, hvor langt man kan nå på ganske få år, hvis talentet og indstillingen er den rigtige.

For på seks år er han gået fra Næsby via HB Køge, SønderjyskE, Slavia Prag til mægtige Benfica.

Han er trådt helt op på øverste etage af den store fodboldscene.

Og her som han står i Doha med et skævt smil, har han grund til at være stolt over rejsen.

Hvis vi lige også ser bort fra en himmelstormende Jesper Lindstrøm, så er han faktisk den spiller med størst personlig succes her og nu.

Han har ikke prøvet at tabe én eneste kamp i løbet af sæsonen. Og han har ellers spillet rigeligt med kampe.

Paradokset er så, at han - på trods af topformen - på ingen måder ligner en spiller, der skal forvente at spille tirsdag fra start mod Tunesien.

Alexander Bah er en af de mest formstærke spillere. Han har fået et af de yderste mandater i Kasper Hjulmands trup. Foto: Lars Poulsen

For Alexander Bah står langt nede i hierarkiet på landsholdet, selv om han har leveret et helt forrygende efterår for Benfica.

Han skiftede til den portugisiske storklub i sommer, og har siden imponeret helt vildt.

- Det her efterår kommer også helt bag på mig, erkender Alexander Bah.

Succesen i Benfica, hvor han har spillet samtlige otte Champions League-kampe og 12 af 13 i ligaen, har betydet, at den 24-årige dansker er blevet efterspurgt.

Hele tre portugisiske medier er mødt frem og ville høre hovedpersonen selv fortælle om det sprudlende efterår, han har oplevet.

- Det er klart, at jeg skiftede til Benfica for at spille fra start. Når jeg ser på truppen, så overrasker det mig lidt, at det er gået så godt. Men jeg glæder mig samtidig over det fantastiske halvår, forklarer han.

Smilet var stort og bredt hos Alexander Bah. Han har også grund til at være glad oven på et imponerende efterår. Foto: Lars Poulsen

Han har fået spilletid i hele 21 kampe. Han har ikke været med til at tabe til Messi, Neymar og Mbappe i to kampe, hvor Benfica og PSG i begge tilfælde spillede 1-1 i Champions League.

Specielt Lionel Messi gjorde et helt særligt indtryk på Bah.

- Messi er bare magisk på en fodboldbane. Heldigvis spillede han ikke i min side, da vi mødte dem.

- Da vi før kampen så klip med Messi, Neymar og Mbappe, kunne jeg ikke lade være med at sidde og nyde det, jeg så med Messi. Han er simpelthen fantastisk, siger Alexander Bah, der nu skal kæmpe sig til en plads på Hjulmands hold. I forvejen er der allerede fire højre backs i truppen.

- Jeg har hele tiden haft en rigtig god dialog med Kasper Hjulmand. Han har været ærlig, og jeg har følt mig klar til at gribe chancen, som jeg heldigvis nu har fået, siger Alexander Bah.

