Det så du ikke på tv: Fransk stjerne amok på bænken

Frankrigs bomstærke nier Olivier Giroud blev offer for en stor rokade, da landstræner Didier Deschamps sendte et tydeligt signal til de franske stjerner, der inden pausen i VM-finalen var bagud med to til Argentina.

Angriberen blev sammen med Ousmane Dembele flået ud efter 40 minutters spil, og hvis det ikke var dramatisk, at Giroud slet ikke kiggede på Deschamps, da de krydsede veje på sidelinjen, sørgede han for at gøre det dramatisk kort efter.

Inden Giroud satte sig på bænken, greb han en flaske Powerade , som han med stor kraft smed i græsset. Scener, som tv-kameraerne ikke nåede at opfange.

Ja, det er ikke sjovt at blive skiftet ud i en VM-finale, når man ikke engang har spillet en hel halvleg. Også selvom man - som Giroud - har nettet fire gange i slutrunden.

Deschamps' kontroversielle valg gav pote. Frankrig kom på magisk vis tilbage i kampen, men skarpheden udeblev i straffesparkskonkurrencen.

Godt nok måtte Giroud følge begivenhederne fra bænken, men alligevel fik han raget et gult kort til sig, fordi han brokkede sig lidt for højlydt i overtiden.

Sammen med argentinske Julian Alvarez blev Giroud den tredjemest scorende spiller ved VM.

Nu skal han tilbage til AC Milan i Serie A.