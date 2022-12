Det sagde han ikke ...

Hollands landstræner, Louis van Gaal, vakte på ny opmærksomhed på et pressemøde med endnu en kysse-kommentar

Der er mere eller mindre garanti for et godt grin, når Holland inviterer til pressemøde under VM.

Det var der lørdag efter VM-1/8-finalen mod USA, da landstræner Louis van Gaal spontant takkede målscorer og oplægger til to mål, Denzel Dumfries, ved at læne sig hen mod ham og kysse ham på kinden.

Torsdag var den gal igen ved det hollandske pressemøde i Doha forud for fredagens kvartfinale mod Argentina - igen med en kysse-parat Louis van Gaal i topform.

Han startede dog alvorligt ud med sit svar på den kritik, argentinske Ángel Di María rejste af van Gaal, da han kaldte ham for den dårligste træner, han nogensinde har spillet under.

- Ángel di María er bare en meget god fodboldspiller. Da han spillede under mig i Manchester United, havde han problemer i sit privatliv. Han havde indbrud, og det påvirkede også hans spil.

- Han har sagt, at jeg er hans værste træner. Han er en af meget få spillere, der har sagt det, og det er jeg ked af - det er en skam. En træner skal nogle gange træffe beslutninger, der ikke er populære, indledte Louis van Gaal og kastede så et blik på angriber Memphis Depay ved sin side.

- Jeg fravalgte også Memphis, der sidder her ved siden af mig, til en finale i United. Tro mig. En træner træffer ikke valg uden en grund. Måske var det den forkerte beslutning, men se hvordan vi bahendler hinanden nu. Det er meget anderledes.

- Nu kysser vi hinanden på munden, sagde van Gaal og kiggede så på Depay, der med en gestikulation viste, at den var han ikke med på.

- Men det gør vi ikke her. Sådan går det i fodbold. Han vil ikke have et kys på munden, hvilket er en skam - men også godt.

71-årige Louis van Gaal var dog slet ikke færdig med at få pressefolkene til at trække på smilebåndene.

Det skete endnu en gang, da han blev spurgt ind til hans jobsituation. Han har kaldt landstrænergerningen for sin sidste, men han trækker lidt i land.

- I princippet stopper jeg. Jeg tog kun det her for landet, for Holland, fordi det var i nød. Dengang sagde jeg det også. Men man skal aldrig sige aldrig.

- Hvis jeg får en god udfordring - hvis der kommer et landshold, jeg synes er en god udfordring. Så kan det være, at jeg fortsætter. Ja, jeg er 71 år, men jeg ligner en gud, sagde van Gaal med et stort grin, der blev istemt af Memphis Depay.

Holland møder Argentina fredag kl. 20. Du kan naturligvis følge kampen live her på sitet.

