Dolberg føler sig misforstået

Kasper Dolberg er ved at være træt af snakken om hans mimik og manglende begejstring

Kasper Dolberg må lægge ører til en del, men han forstår faktisk ikke rigtig hvorfor.

Beskyldninger om manglende begejstring og en introvert personlighed kommer mange steder fra - senest fra Dolbergs egen chef i Sevilla Jorge Sampaoli, der langede noget hårdt ud efter sin angriber.

- Det her er ikke tennis, det er fodbold. Der er 11 spillere, som spiller, og han er nødt til at forstå sig selv og spillet. Han kan ikke sproget, og han er introvert, men hvis vi formår at få spillet ham ind på holdet, er Dolberg en meget dygtig spiller, lød det fra argentineren.

Kasper Dolberg er i øjeblikket i Qatar med det danske landshold, og her bragte Politiken emnet op på et pressemøde forleden.

- Altså, jeg vil da helst have, at det var noget andet, som det handlede om. Men altså ... Hvis I virkelig gerne vil skrive om det, så må I da gerne det, lød det indledende fra Dolberg.

Foto: Lars Poulsen

Den 25-årige angriber byttede Ajax ud med Frankrig og Nice i 2019, inden han røg på leje i spanske Sevilla i sommerens transfervindue. Endnu uden succes.

Han har en teori om, at skiftet til de sydeuropæiske ligaer har forstærket indtrykket af ham som introvert.

- Nu har jeg været nogle sæsoner i Sydeuropa, hvor en del mennesker er lidt anderledes, end jeg er.

- De har måske ikke set så mange som mig, personlighedsmæssigt, og de har måske lidt svært ved at gennemskue og forstå mig, fordi jeg ikke er ligesom dem, siger Kasper Dolberg til Politiken om de til tider mere frembrusende sydeuropæere.

Kasper Dolberg er i spil til en startplads som Danmarks forreste mand, når Danmark møder Tunesien i første kamp ved VM tirsdag klokken 14.