Dolberg tæt på overraskende klubskifte

Kasper Dolberg har haft svært ved at finde melodien i Sevilla.

Her har han været udlejet fra OGC Nice, men indtil videre er han gået målløs fra banen i samtlige optrædener. Længe har meldingerne gået på, at Sevilla ville ophæve samarbejdet med den danske angriber.

Det ser også ud til at blive en realitet, da angriberen er meget tæt på at skifte til Hoffenheim i den tyske Bundesliga.

Det skriver den normalt velinformerede italienske transferjournalist Gianluca Di Marzio på sin hjemmeside.

Derfor vil man i Nice ophæve lejeaftalen med Sevilla og sende ham til Tyskland, hvor han kan blive holdkammerater med landsmændene Robert Skov og Jacob Bruun Larsen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Lars Poulsen

Kasper Dolberg skal have kickstartet karrieren igen efter nogle sløje sæsoner i OGC Nice, i Sevilla og senest ved VM-slutrunden for Danmark. Alt peger i retning af, at det bliver i Hoffenheim, at han skal give det et forsøg.

Blot en enkelt gang i denne sæson er 25-årige Kasper Dolberg kommet på tavlen. Det var for det danske landshold i Nations League mod Frankrig.

Oprindeligt stod lejeaftalen med Sevilla til at udløbe efter denne sæson. Landsholdsangriberen har en kontrakt med den franske fodboldklub frem til 2024.