DR tæsker TV 2

Flere havde tunet ind på DR1 end på TV 2 for at se søndagens VM-finale

Underholdningen var helt i top.

3-3 efter to timers fodbold plus det løse og så lige en straffesparkskonkurrence.

Langt over en million danskere så VM-finalen søndag, da DR og TV 2 samsendte.

Danmarks Radio tager imidlertid sejren for flest seere, viser tal, som analyse-virksomheden Nielsen.com har trukket ud til Ekstra Bladet.

På DR1 så 803.000 med i gennemsnit, mens tallet hos TV 2 var 588.000.

Tallene gælder både dem, der har set kampen direkte samt dem, der efterfølgende har set den.

Gennem hele slutrunden har Andreas Kraul og Per Frimann været DR's kommentator-par nummer et, mens Thomas Kristensen og Morten Bruun har haft samme rolle for TV 2.

Det var derfor også de to par, der kommenterede verdens største fodboldkamp.

Lionel Messi og Argentina endte med at blive verdensmestre, da franskmændenes Kingsley Coman og Aurélien Tchouaméni brændte i straffesparkskonkurrencen.

Den mest sete kamp var Danmarks sidste opgør ved slutrunden mod Australien. 1,404 millioner danskere så fiaskoen, hvor Kasper Hjulmands mandskab tabte 0-1.